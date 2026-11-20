Bảo tàng TPHCM tổ chức chương trình “Khai hội Văn hóa - Khởi sắc tinh hoa” với nhiều hoạt động nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm văn hóa truyền thống. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chương trình tạo không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa, giới thiệu các giá trị truyền thống thông qua những hoạt động sinh động, gần gũi, giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, thêm hiểu và trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa thưởng thức nghệ thuật, khám phá di sản và trực tiếp trải nghiệm. Công chúng có dịp thưởng thức các chương trình biểu diễn âm nhạc dân tộc, tìm hiểu những giai điệu, âm sắc đặc trưng của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Triển lãm “Dấu xưa - Nét nay” giới thiệu vẻ đẹp của trang phục truyền thống, phản ánh những nét đặc sắc trong văn hóa, thẩm mỹ của người Việt. Khách tham quan còn được trực tiếp mặc thử các bộ trang phục mang đậm bản sắc dân tộc.

Triển lãm “Dấu xưa - Nét nay” giới thiệu vẻ đẹp của trang phục truyền thống. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại không gian nghề thủ công truyền thống, khách tham quan có thể tự tay viết thư pháp, trang trí quạt giấy, trang trí gốm, đan lá dừa… Qua đó, tìm hiểu sự khéo léo, óc thẩm mỹ và tri thức dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh đó, không gian ẩm thực truyền thống giới thiệu các món ăn, bánh dân gian và những hương vị quen thuộc của người Việt. Các hoạt động trải nghiệm nghề thủ công và ẩm thực diễn ra từ ngày 20 đến 24-11.

Theo ban tổ chức, chương trình hướng đến đổi mới cách thức phát huy giá trị di sản tại bảo tàng, từ tham quan, tìm hiểu sang tăng cường tương tác, trải nghiệm và sự tham gia trực tiếp của công chúng. Việc kết hợp triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, nghề thủ công và ẩm thực giúp người dân, du khách tiếp cận di sản bằng nhiều hình thức, đồng thời kết nối các giá trị truyền thống với đời sống đương đại. Tuần lễ diễn ra tại Bảo tàng TPHCM (số 65 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, TPHCM), từ ngày 20-11 đến hết ngày 6-12, mở cửa đến 21 giờ mỗi ngày.