Diễn ra từ ngày 20/11 đến 6/12/2026, Tuần lễ “Khai hội Văn hóa – Khởi sắc tinh hoa” mang đến không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa đa dạng, nơi các giá trị truyền thống được giới thiệu bằng những hình thức sinh động, gần gũi và giàu tính tương tác. Không chỉ tạo cơ hội cho người dân và du khách khám phá, cảm nhận vẻ đẹp của di sản, chương trình còn góp phần khơi dậy tình yêu, ý thức trân trọng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Chương trình nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo cơ hội để công chúng khám phá, trải nghiệm và cảm nhận sức sống của di sản trong đời sống đương đại.

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục biểu diễn âm nhạc dân tộc, giới thiệu những giai điệu, âm sắc đặc trưng của nghệ thuật truyền thống, góp phần kết nối di sản với đời sống đương đại.

Đáng chú ý, triển lãm “Dấu xưa – Nét nay” giới thiệu vẻ đẹp và giá trị thẩm mỹ của trang phục truyền thống Việt Nam. Bên cạnh tham quan, tìm hiểu, công chúng còn có cơ hội trực tiếp khoác lên mình những bộ trang phục mang đậm bản sắc dân tộc, qua đó cảm nhận sâu sắc hơn giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Triển lãm giới thiệu vẻ đẹp của trang phục truyền thống, phản ánh những nét đặc sắc trong văn hóa và thẩm mỹ của người Việt

Không gian nghề thủ công truyền thống mang đến hoạt động trải nghiệm trực tiếp như viết thư pháp, trang trí quạt giấy, trang trí gốm, đan lá dừa… Qua những trải nghiệm thực tế, người tham gia có dịp khám phá sự khéo léo, óc sáng tạo và tri thức dân gian kết tinh trong các nghề thủ công Việt Nam.

Khách tham quan có thể trực tiếp tham gia viết thư pháp, trang trí quạt giấy, trang trí gốm, đan lá dừa....

Các hoạt động mang đến nhiều trải nghiệm sáng tạo.

Cùng với đó, không gian ẩm thực truyền thống giới thiệu các món ăn, bánh dân gian và những hương vị quen thuộc, giúp công chúng khám phá nét đặc sắc của văn hóa Việt từ đời sống thường ngày.

Không chỉ giới thiệu di sản qua hình thức trưng bày, Tuần lễ còn hướng đến đổi mới hoạt động Bảo tàng theo hướng tăng cường tương tác, khuyến khích công chúng chủ động tham gia và trải nghiệm. Sự kết hợp giữa nghệ thuật, trang phục, nghề thủ công và ẩm thực tạo nên không gian văn hóa sinh động, nơi di sản được cảm nhận bằng nhiều giác quan.

Chương trình góp phần tạo nên một không gian văn hóa mở, nơi di sản được cảm nhận bằng nhiều giác quan, trở nên gần gũi, sinh động và có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Thông qua chương trình, Bảo tàng TP.HCM mong muốn khẳng định di sản không chỉ là những giá trị thuộc về quá khứ mà còn là nguồn cảm hứng sáng tạo trong đời sống hôm nay; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, giàu bản sắc văn hóa đến người dân và du khách.