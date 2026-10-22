Bảo tàng Tôn Đức Thắng tìm hướng tiếp cận công chúng thời đại số

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng phát biểu tại tọa đàm

Ngày 22.10, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức tọa đàm khoa học “Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển các kênh truyền thông bảo tàng”, nhằm trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông và đưa giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Tại tọa đàm, các đơn vị chuyên môn, bảo tàng và đơn vị truyền thông đã chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến về xây dựng chiến lược, lựa chọn nền tảng và phát triển nội dung truyền thông phù hợp với đặc thù của từng bảo tàng. Các ý kiến cũng tập trung vào giải pháp tăng cường tương tác với công chúng, ứng dụng công nghệ số và đổi mới cách thức truyền tải giá trị lịch sử, văn hóa đến các nhóm đối tượng, nhất là giới trẻ.

Ông Phạm Quang Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Zám Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn

Nhóm Truyền thông Zám chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, quản lý và phát triển các kênh truyền thông bảo tàng trong bối cảnh chuyển đổi số và truyền thông đa phương tiện phát triển mạnh mẽ. Những nội dung trao đổi tập trung vào yêu cầu đổi mới phương thức truyền thông, khai thác các nền tảng số và xây dựng nội dung phù hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng.

Chia sẻ với Văn Hóa, ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng cho biết thời gian qua, bảo tàng đã triển khai truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, chủ yếu thông qua việc giới thiệu các sự kiện liên quan đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng và hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, việc xây dựng chiến lược truyền thông dài hạn, xác định đối tượng tiếp cận và lựa chọn nội dung phù hợp với từng nền tảng vẫn cần được nghiên cứu thêm.

“Thông qua tọa đàm, chúng tôi mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ các bảo tàng, chuyên gia, trường đại học, đơn vị truyền thông,… từ lý thuyết đến thực tiễn, để vận dụng vào hoạt động truyền thông của đơn vị, từng bước nâng cao hiệu quả tiếp cận công chúng”, ông Trần Anh Tuấn chia sẻ.

Theo ông Trần Anh Tuấn, việc thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin, nhất là trong giới trẻ, đòi hỏi các bảo tàng phải chủ động đổi mới cách thức truyền tải nội dung. Bên cạnh việc bảo đảm tính chính xác của thông tin lịch sử, các kênh truyền thông cần phát huy khả năng tương tác, tạo sự gần gũi và giúp công chúng hiểu hơn về giá trị của hiện vật, tư liệu cũng như những nhân vật lịch sử được giới thiệu tại bảo tàng.

Các đại biểu trao đổi ý kiến tại tọa đàm

Nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11 và hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Bảo tàng Tôn Đức Thắng cũng triển khai một số hoạt động gắn với truyền thông và giáo dục di sản.

Trong đó, cuộc thi nhận diện thương hiệu Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã được phát động và đang trong quá trình tiếp nhận bài dự thi đến ngày 30.10.2026. Theo kế hoạch, Lễ công bố bộ nhận diện thương hiệu, trao giải và triển lãm các tác phẩm tiêu biểu sẽ tổ chức nhân dịp Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Cuộc thi hướng đến xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, làm cơ sở phát triển các sản phẩm gắn với hình ảnh bảo tàng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, bảo tàng phối hợp tổ chức trưng bày lưu động về Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại tỉnh An Giang. Hoạt động nhằm đưa tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đến gần hơn với người dân tại những địa bàn còn hạn chế điều kiện tiếp cận bảo tàng…

Thông qua các ý kiến trao đổi tại tọa đàm, Bảo tàng Tôn Đức Thắng có thêm cơ sở tham khảo để hoàn thiện định hướng truyền thông, lựa chọn phương thức tiếp cận phù hợp với từng nhóm công chúng. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các bảo tàng trong quá trình chuyển đổi số, nhằm nâng cao hiệu quả phổ biến kiến thức lịch sử, giáo dục truyền thống và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.