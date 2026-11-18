Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026, từ nay đến hết ngày 28-11, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa tổ chức trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng từ lòng đất” tại cơ sở 1 (số 16 Trần Phú, phường Nha Trang).

Nhân viên Bảo tàng tỉnh thuyết minh giới thiệu về các di chỉ khảo cổ học ở Khánh Hòa.

Chuyên đề giới thiệu tư liệu, hình ảnh về các di chỉ khảo cổ học tiêu biểu của Khánh Hòa, thể hiện trên 4 trụ hộp đèn xoay. Di chỉ Xóm Cồn (phường Cam Linh) và Văn Tứ Đông (xã Cam Lâm) có niên đại cách ngày nay khoảng 3.000 - 3.500 năm, cho thấy cách cư dân cổ khai thác môi trường biển ven bờ và những bước đầu của nông nghiệp trồng trọt, thuần dưỡng. Di chỉ Vĩnh Yên (xã Đại Lãnh) có niên đại khoảng 2.500 - 3.000 năm, với khuôn đúc đồng, rìu đồng, phản ánh bước chuyển sang thời đại kim khí của cư dân vùng vịnh Vân Phong. Di chỉ cư trú - mộ táng Hòa Diêm (xã Nam Cam Ranh), niên đại khoảng 1.700 - 2.500 năm, với mộ chum, đồ sắt có nguồn gốc ngoại lai, cho thấy đời sống kinh tế phát triển và mạng lưới giao lưu văn hóa rộng lớn của cư dân thời kỳ này.

Học sinh tham quan không gian trưng bày văn hóa Chăm.

Học sinh tham gia trò chơi "“Giải mã hiện vật - Ghép nối ký ức”.

Học sinh Trường THCS Tây Khánh Sơn trải nghiệm trò chơi "Em làm nhà khảo cổ".

Bên cạnh trưng bày chuyên đề, Bảo tàng tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm như: “Em làm nhà khảo cổ” (tìm kiếm, phân loại hiện vật mô phỏng được chôn dưới cát); trò chơi “Giải mã hiện vật - Ghép nối ký ức” (nhận diện, ghép nối hiện vật và tìm hiểu công dụng của các nhóm di vật khảo cổ); giới thiệu, trình diễn tri thức dân gian về trầm hương Khánh Hòa. Khách còn có dịp tham quan các phòng trưng bày thường xuyên về văn hóa Chăm, văn hóa Raglai, văn hóa biển, đảo Khánh Hòa… Bảo tàng mở cửa đón khách tham quan miễn phí.

Các em nhỏ thích thú với trải nghiệm tập viết thư pháp.

Đoàn học sinh xã Tây Khánh Sơn chụp ảnh lưu niệm chuyến tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hóa tại Bảo tàng tỉnh.

Trong sáng 18-11, hơn 40 học sinh và giáo viên ở xã Tây Khánh Sơn đã đến tham quan, trải nghiệm tại không gian trưng bày. Các em rất hào hứng khi được tìm hiểu về lịch sử, văn hóa quê hương qua những hình ảnh trực quan, sinh động. Dự kiến từ nay đến hết ngày 28-11, cơ sở 1 của Bảo tàng tỉnh sẽ tiếp tục đón đoàn tham quan của 12 trường học với hơn 1.300 học sinh.

Theo bà Phạm Thị Thanh Bình - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Trưng bày, truyền thông và giáo dục (Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa), chuyên đề không chỉ giúp công chúng tiếp cận những giá trị lịch sử, văn hóa được lưu giữ dưới lòng đất Khánh Hòa mà còn góp phần nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy di sản trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.