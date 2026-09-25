Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình Trung thu cho học sinh dân tộc thiểu số

Ngày 25-9, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình Trăng yêu thương mùa 5 với chủ đề "Hành trình di sản văn hóa” nhân dịp Tết Trung thu.

Ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quà cho các học sinh dân tộc thiểu số.

Tham gia chương trình có gần 230 học sinh dân tộc thiểu số của Trường Tiểu học Công Hải, xã Công Hải. Đến với chương trình, các em được tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar và tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa của di tích; tham quan Bảo tàng Khánh Hòa và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Cùng với đó, các em được thưởng thức những món ăn, nhận phần quà ý nghĩa và hòa mình vào không khí vui Tết Trung thu.

Trong phần chính của chương trình, các em được tham gia các hoạt động vui chơi, giao lưu; xem các tiết mục văn nghệ, biểu diễn ảo thuật, múa lân; giao lưu cùng nhân vật chú Cuội, chị Hằng, nghe kể chuyện về Tết Trung thu; tham gia trang trí mâm cỗ, múa hát tập thể và phá cỗ Trung thu.

Các em thiếu nhi thích thú với màn biểu diễn múa lân trong chương trình.

Chương trình nhận được sự chung tay ủng hộ của nhiều tập thể, cá nhân nhằm mang đến niềm vui cho thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu.