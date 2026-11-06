'Bảo tàng thu nhỏ' về hành trình 45 năm văn hóa Phật giáo Việt Nam

Toàn cảnh Thư viện Trí Quảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) - nơi diễn ra Triển lãm Văn hóa Phật giáo. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Mô hình kiến trúc chùa truyền thống, được phục dựng tỉ mỉ với mái ngói đỏ, hoành phi, câu đối và các họa tiết rồng chầu, minh chứng cho sự phát triển và bảo tồn giá trị kiến trúc Phật giáo - một phần quan trọng trong di sản văn hóa dân tộc. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Các tài liệu tái hiện sinh động chặng đường 45 năm hình thành và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua các nhiệm kỳ, gắn liền với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Không gian trưng bày Đại tạng kinh và các bộ kinh điển quan trọng, thể hiện sự kết tinh trí tuệ và tâm huyết của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử trong công tác dịch thuật, ấn tống và bảo tồn ngôn ngữ Phật giáo. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Những cuốn sách xếp thành hình chiếc lá Bồ đề - biểu tượng của sự giác ngộ, thể hiện sự sáng tạo trong việc quảng bá văn hóa đọc và tinh thần học Phật, đưa giáo lý nhà Phật đến gần hơn với thế hệ trẻ. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Các ấn phẩm, sách tiểu sử và tư liệu về Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận (Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam). Đây là một phần quan trọng trong không gian tưởng niệm, tri ân các bậc tiền bối đã đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp thống nhất và phát triển Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Tăng Ni tham quan và tìm hiểu sách và các ấn phẩm văn hóa trọng điểm của Giáo hội trong nhiệm kỳ mới. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Các tác phẩm hội họa về đề tài Phật giáo, thiên nhiên và danh lam thắng cảnh, truyền tải thông điệp về sự an lạc, hòa hợp giữa con người và thiên nhiên theo tinh thần nhà Phật. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Nhà sư đọc sách bên cạnh biểu tượng Bồ đề gỗ và panô ảnh tư liệu, thể hiện sự kết nối giữa quá khứ hào hùng của 45 năm với hiện tại và tương lai, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ kế tiếp. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Các ấn phẩm Phật học được trưng bày trang trọng tại không gian Triển lãm Văn hóa Phật giáo. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)