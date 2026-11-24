Bức tượng cao 6,9 mét khắc họa Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, với tư thế bật nhảy và xoay người quen thuộc sau mỗi bàn thắng.

Đây được cho là bức tượng toàn thân cao nhất thế giới từng được dựng để vinh danh cựu ngôi sao Manchester United và Real Madrid.

Màn ăn mừng "Siuuu" nổi tiếng của Cristiano Ronaldo. Nguồn: Getty

Lễ ra mắt bức tượng diễn ra hôm thứ Bảy (21/11), với sự tham dự của Hugo Aveiro, anh trai Ronaldo. Hugo trực tiếp dẫn đầu màn đếm ngược trước khi bức tượng khổng lồ được hé lộ, trong sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ.

Công trình là điểm nhấn của Bảo tàng CR7 mới tại Thượng Hải, nằm bên trong Trung tâm Thương mại Thượng Hải số 1 và có diện tích gần 3.000 m².

Bảo tàng được thiết kế với 10 khu vực theo chủ đề, tái hiện hành trình của Ronaldo từ những ngày đầu tại đảo Madeira (Bồ Đào Nha) đến khi trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Hơn 50 hiện vật được vận chuyển từ Madeira đến Trung Quốc để phục vụ triển lãm. Trong đó, một số món đồ lần đầu tiên được giới thiệu tại Trung Quốc.

Đáng chú ý nhất là Quả bóng vàng đầu tiên Ronaldo giành được vào năm 2008, thời điểm anh còn khoác áo Manchester United.

Một số kỷ vật của Ronaldo từ thời còn thi đấu cho Real Madrid cũng được trưng bày tại bảo tàng. Nguồn: AFP

Người hâm mộ cũng có cơ hội chiêm ngưỡng chiếc cúp vô địch châu Âu, đôi giày thi đấu từng được Ronaldo sử dụng và chiếc áo đấu đặc biệt của Real Madrid kỷ niệm bàn thắng thứ 350 của anh cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Chiếc áo này có chữ ký của HLV Zinedine Zidane cùng các đồng đội cũ của Ronaldo tại Real Madrid.

Bên cạnh những danh hiệu và kỷ vật đáng nhớ, bảo tàng còn tái hiện nhiều không gian gắn liền với sự nghiệp của siêu sao 41 tuổi. Một khu vực mô phỏng ký túc xá nơi Ronaldo từng sinh sống trong thời gian theo học tại học viện Sporting Lisbon.

Những không gian khác được thiết kế theo hình mẫu phòng khách, phòng thay đồ và đường hầm dành cho cầu thủ tại CLB Al-Nassr (Saudi Arabia), đội bóng anh đang khoác áo.

Đặc biệt, khách tham quan còn có thể tham gia thử thách tương tác, mô phỏng pha đánh đầu ngược nổi tiếng của Ronaldo vào lưới Juventus tại Champions League năm 2018.

Trong tình huống này, siêu sao người Bồ Đào Nha bật cao tới 2,38 mét, tạo nên một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất lịch sử giải đấu.

Nguồn: AFP

Bảo tàng tại Thượng Hải là địa điểm thứ hai dành riêng cho Ronaldo, sau Bảo tàng CR7 được khai trương tại quê nhà Funchal, đảo Madeira vào năm 2013.

Với bức tượng cao gần 7 mét cùng hàng loạt hiện vật quý giá, công trình mới tiếp tục cho thấy sức hút và tầm ảnh hưởng toàn cầu của Ronaldo, ngay cả khi anh đang bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.