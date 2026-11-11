Bảo tàng Pleiku tổ chức 2 đợt trình diễn, trải nghiệm văn hóa

Theo đó, chương trình diễn ra tại khuôn viên Bảo tàng Pleiku (21 Trần Hưng Đạo, phường Pleiku) theo mô hình: Trình diễn - giới thiệu - giao lưu - thực hành - trải nghiệm.

Du khách trải nghiệm đánh chiêng tại Bảo tàng Pleiku. Ảnh: Lam Nguyên

Đợt 1 (từ ngày 14 đến 15-11) gồm trình diễn, trải nghiệm các nghề truyền thống: đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, làm gốm và trình diễn văn hóa dân gian của người Jrai.

Trong đợt 2 (từ ngày 20 đến 22-11), ngoài những phần trình diễn, trải nghiệm trên, công chúng và du khách còn được tìm hiểu nghề làm nón ngựa Phú Gia; nghề đúc đồng (đúc cồng chiêng); xem trình diễn cồng chiêng các dân tộc Bahnar, Jrai, Chăm H’roi; trình diễn tuồng, vẽ mặt nạ tuồng; trình diễn trống trận - hào khí Tây Sơn và các loại hình văn hóa dân gian khác…

Đến với chương trình, công chúng sẽ được xem trình diễn, trải nghiệm nghề làm nón ngựa Phú Gia - được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024. Ảnh: Lam Nguyên

Chương trình được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các nghề truyền thống, văn hóa dân gian của các dân tộc tỉnh Gia Lai; góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng và nâng cao ý thức bảo vệ di sản.