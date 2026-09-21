Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đưa công nghệ số vào trải nghiệm di sản

Ngày 21/9, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại học RMIT Việt Nam - cơ sở Hà Nội tổ chức workshop “Chạm - Chơi - Hiểu: Khám phá di sản qua trải nghiệm sáng tạo”. Sự kiện mang đến cách tiếp cận mới với di sản thông qua công nghệ số và các hoạt động tương tác.

Workshop “Chạm - Chơi - Hiểu: Khám phá di sản qua trải nghiệm sáng tạo” nằm trong khuôn khổ các hoạt động tham gia Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, hướng tới việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, thông qua sự kết hợp giữa hiện vật bảo tàng, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ in 3D và trò chơi tương tác.

Quang cảnh Workshop “Chạm - Chơi - Hiểu: Khám phá di sản qua trải nghiệm sáng tạo”. Ảnh: BTC

Tại sự kiện, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam giới thiệu mô hình Bộ kit Di sản (Heritage Kit) với ba tầng trải nghiệm “Chạm”, “Chơi” và “Hiểu”. Mô hình được phát triển từ quá trình phối hợp với Đại học RMIT Việt Nam, sau khi hai đơn vị ra mắt ấn phẩm “Một thời và mãi mãi” năm 2025, ứng dụng công nghệ số hóa 3D để giúp công chúng tiếp cận hiện vật từ nhiều góc độ.

Trong đó, “Chạm” mở đầu bằng việc quan sát, tiếp xúc với hiện vật; “Chơi” tạo sự tương tác thông qua các hoạt động trải nghiệm và công nghệ số; còn “Hiểu” hướng tới giúp người tham gia cảm nhận, khám phá những câu chuyện lịch sử, văn hóa theo cách riêng.

Điểm nhấn của chương trình là trải nghiệm “Trò chuyện với hiện vật”, ứng dụng AI và công nghệ số hóa 3D, cho phép khách tham quan đối thoại với những hiện vật gắn liền với ký ức lịch sử. Tiêu biểu là “Chiếc đèn chai” của sư thầy Đàm Duyên, từng được sử dụng trong thời gian tham gia dân công gánh bộ; “Chiếc khăn rằn” của bà Lê Thị Anh, gắn với hoạt động đấu tranh chính trị ở miền Nam.

Ban tổ chức giới thiệu mô hình Bộ kit Di sản với ba tầng trải nghiệm “Chạm”, “Chơi” và “Hiểu”. Ảnh: BTC

Các bạn trẻ tham dự workshop. Ảnh: BTC

Hoạt động ghép tranh hiện vật "Bức thêu trong tù" của bà Võ Thị Thắng. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, người tham gia có thể trải nghiệm trò chơi ghép tranh theo chủ đề trưng bày, tìm hiểu tác phẩm “Bức thêu trong tù”, thử thách ghi nhớ với bộ thẻ Flashcard gồm 10 hiện vật và quét mã QR để khám phá nội dung ấn phẩm “Một thời và mãi mãi”.

Đặc biệt, hoạt động “Mang di sản về nhà” cho phép khách tham quan quan sát quy trình in 3D và tự tay sở hữu phiên bản hiện vật mini kích thước 3-4cm, tích hợp mã QR để tra cứu thông tin trên nền tảng số.

Mô hình Bộ kit Di sản “Chạm - Chơi - Hiểu” dự kiến tiếp tục được giới thiệu tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 vào tháng 11 tới đây, góp phần mở rộng phương thức tiếp cận di sản, kết nối công chúng với những câu chuyện lịch sử, văn hóa thông qua trải nghiệm sáng tạo.