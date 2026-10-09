Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ kể chuyện chiếc áo bà ba

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy (đứng thứ 5, từ phải qua) và Quyền Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ Phạm Thị Diệu (đứng thứ 3, từ phải qua) tặng hoa tri ân các cá nhân đã trao tặng hiện vật, đồng hành cùng Bảo tàng

Ngày 9.10, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Chiếc áo bà ba – Đượm tình phương Nam”, nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10. Trưng bày giới thiệu những câu chuyện, hình ảnh và tư liệu về chiếc áo bà ba trong đời sống văn hóa, lao động và lịch sử của người dân Nam Bộ.

Tham dự chương trình có bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cùng đại diện các Hội Di sản văn hóa, Hội Cổ vật, các bảo tàng, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, nhà thiết kế, hoa hậu, người mẫu, sinh viên và đông đảo công chúng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt (bìa phải) và ông Nguyễn Quốc Chính, Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tặng hoa tri ân các cá nhân đồng hành

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quốc Chính, Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ cho biết áo bà ba từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống người dân phương Nam. Với kiểu dáng giản dị, kín đáo mà duyên dáng, chiếc áo bà ba đã hiện diện trong đời sống người dân phương Nam qua bao thế hệ...

Theo ông Nguyễn Quốc Chính, áo bà ba không đơn thuần là trang phục truyền thống mà còn gắn với ký ức và những phẩm chất của người phụ nữ Nam Bộ: chân chất, nghĩa tình, chịu thương chịu khó, giàu lòng yêu quê hương và kiên cường trước thử thách. Chiếc áo đã đồng hành cùng phụ nữ qua những ngày lao động, những năm tháng chiến tranh và các giai đoạn đổi thay của cuộc sống.

Các đại biểu tham quan và nghe thuyết minh hiện vật

“Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, hình ảnh người phụ nữ Nam Bộ mặc áo bà ba còn gợi nhắc những người mẹ, người chị, người vợ và nữ chiến sĩ âm thầm đóng góp cho quê hương, đất nước. Qua từng kiểu dáng, màu sắc và câu chuyện gắn với chiếc áo, một phần lịch sử, văn hóa và ký ức cộng đồng được lưu giữ”, ông Nguyễn Quốc Chính nhấn mạnh.

Trưng bày “Chiếc áo bà ba – Đượm tình phương Nam” hướng đến việc giới thiệu trang phục truyền thống trong mối liên hệ với con người và đời sống vùng đất Nam Bộ. Công chúng có dịp tìm hiểu về nguồn gốc, quá trình hình thành và biến đổi của áo bà ba; sự đa dạng về chất liệu, kiểu dáng, màu sắc; cũng như vị trí của trang phục này trong sinh hoạt thường ngày, lao động, lễ hội và ký ức của nhiều thế hệ.

Không gian trưng bày áo bà ba xưa

Không gian tái hiện nghề may thủ công

Chương trình có sự đồng hành của nhà sưu tập tư nhân Huỳnh Minh Hiệp, nhà sưu tập La Quốc Bảo, nhà thiết kế Nguyễn Minh Công: cùng Ban Giám hiệu và sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Văn Lang và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Theo Ban tổ chức, việc lựa chọn áo bà ba làm chủ đề trưng bày nhân dịp 20.10 cũng góp phần tôn vinh người phụ nữ Việt Nam. Từ những người mẹ tảo tần, phụ nữ lao động trên đồng ruộng, trong vườn cây, trên những chuyến đò đến nữ cán bộ, nữ chiến sĩ và phụ nữ Nam Bộ hôm nay trong học tập, lao động, sáng tạo, mỗi thế hệ đều góp phần làm nên hình ảnh người phụ nữ dịu dàng mà kiên cường, mộc mạc mà sâu sắc.

Thông qua không gian trưng bày, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ mong muốn công chúng thêm hiểu, trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Chiếc áo bà ba cũng là dịp để mỗi người nhớ về hình ảnh người mẹ, người bà, những miền quê thân thuộc và tình cảm gắn bó với vùng đất phương Nam.

Chương trình trình diễn thời trang chủ đề “Áo bà ba – Truyền thống và sáng tạo”

Dịp này, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ phối hợp tổ chức chương trình trình diễn thời trang với chủ đề “Áo bà ba – Truyền thống và sáng tạo”. Chương trình giới thiệu bộ sưu tập của nhà thiết kế Nguyễn Minh Công và các bộ sưu tập của sinh viên ngành Thiết kế thời trang thuộc Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Các thiết kế lấy cảm hứng từ áo bà ba góp thêm góc nhìn về khả năng vận dụng trang phục truyền thống trong sáng tạo thời trang đương đại, đồng thời tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận, tìm hiểu và phát huy giá trị văn hóa dân tộc qua hoạt động chuyên môn.