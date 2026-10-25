Bảo tàng Mỹ trưng bày 900 tranh xấu 'độc lạ'

Bảo tàng Nghệ thuật Tệ hại (MOBA) ra đời năm 1993 từ ý tưởng của người buôn đồ cổ Scott Wilson cùng hai người bạn Jerry Reilly và Marie Jackson. Khi tìm thấy một bức tranh bên đống rác ở Boston, Wilson định giữ lại chiếc khung vàng và vứt bỏ phần tranh. Tuy nhiên, Reilly cho rằng tác phẩm này “dở đến mức hay”. Nhận thấy sức hút kỳ lạ đó, nhóm quyết định tổ chức triển lãm đầu tiên tại tầng hầm nhà Reilly ở West Roxbury (Mỹ) vào năm 1994. Sự kiện thu hút đông đảo khách tham quan, khiến họ quyết định duy trì bảo tàng. Ảnh: Thrillist.

MOBA tiếp tục được chú ý sau vụ trộm bức chân dung Eileen năm 1996. Tác phẩm được trưng bày bên ngoài nhà Reilly và chiếu sáng bằng đèn pha, nhưng biến mất chỉ sau một đêm triển lãm. Bảo tàng treo thưởng 6,5 USD cho người trả lại bức tranh, nhưng kẻ trộm đòi 5.000 USD tiền chuộc. Những người sáng lập từ chối vì nguyên tắc và không đủ kinh phí. Mười năm sau, bức tranh bất ngờ xuất hiện trở lại trên lối đi vào nhà Louise Reilly Sacco, Giám đốc điều hành lâm thời của MOBA. Ảnh: Lane Turner/Globe Staff.

Ngay cả khi thiếu vắng Eileen, MOBA vẫn thu hút đông đảo khách đến xem. Bảo tàng liên tục chuyển địa điểm, từ tầng hầm nhà riêng đến Nhà hát Cộng đồng Dedham và Nhà hát Somerville. Ba năm trước, MOBA tiếp tục chuyển đến nhà máy bia Dorchester, rộng khoảng 40.000 foot vuông (khoảng 3.700 m2), ở phía nam trung tâm Boston (Mỹ). Không gian mới có ánh sáng tự nhiên, hệ thống an ninh và khu trưng bày rộng rãi. Khách tham quan có thể sử dụng dịch vụ “uống bia-ngắm tranh” ngay tại bảo tàng. Ảnh: MOBA.

Trong hơn 30 năm, MOBA đã sưu tầm khoảng 900 bức tranh từ các cửa hàng đồ cũ, chợ trời, phiên đấu giá trực tuyến, người hiến tặng và cả những đống rác ven đường tại 31 bang của Mỹ cùng 15 quốc gia. Trong số này, khoảng 100 tác phẩm được trưng bày tại nhà máy bia Dorchester ở Boston và 100 tác phẩm khác được giới thiệu tại Salon du Bad Art, một phòng tranh ở thành phố Quebec (Canada). Ảnh: Taylor Coester/Washington Post.

Dù mang cái tên hài hước, bảo tàng vẫn có tiêu chí tuyển chọn riêng. Các tác phẩm có thể mô phỏng những kiệt tác như The Daughters of Edward Darley Boit của John Singer Sargent, gợi nhắc đến chủ nghĩa lập thể, chủ nghĩa siêu thực hoặc khai thác những đề tài quen thuộc như khỏa thân, phong cảnh và tôn giáo. “Với chúng tôi, tác phẩm thú vị vì có điều gì đó đã sai lệch, khiến mọi người muốn bàn luận”, Sacco giải thích. Ảnh: Lane Turner/Globe Staff.

Tuy nhiên, không phải tác phẩm nào cũng được đón nhận. Tại khu trưng bày Wall of Skin (tạm dịch: Bức tường da thịt), một nhà đầu tư cũ từng phản đối hình ảnh khỏa thân vì lo ngại không phù hợp với trẻ nhỏ. Bảo tàng sau đó gỡ bức The Itch (tạm dịch: Cơn ngứa), khắc họa một phụ nữ để ngực trần gãi lưng và mạn sườn. Sau khi Malloy, chủ sở hữu Dorchester, tiếp quản toàn bộ doanh nghiệp, tác phẩm được đưa trở lại vị trí cũ. Hiện tại, bảo tàng đã đặt một tấm biển nhắc nhở khách tham quan về nội dung khỏa thân của tác phẩm. Ảnh: Lane Turner/Globe Staff.

MOBA vẫn tiếp tục mở rộng không gian trưng bày. Dù tranh đã phủ gần kín các bức tường tầng trệt và cầu thang, Frank vẫn để mắt đến một khoảng trống lớn ở tầng trên, tại khu vực Hopservatory, cách chơi chữ kết hợp giữa hop (hoa bia) và observatory (đài quan sát). Malloy đề xuất treo thêm tranh trong thang máy và nhà vệ sinh, nhưng Frank không đồng tình. Với ông, dù đẹp hay dở, nghệ thuật vẫn cần một không gian xứng đáng để được thưởng thức. Ảnh: Taylor Coester/Washington Post.