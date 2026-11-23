Trưng bày diễn ra từ ngày 23.11 đến 23.12.2026, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 và hướng tới dấu mốc 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.

Đây là dịp nhìn lại thời khắc lịch sử đặc biệt của dân tộc, khi nền độc lập vừa giành được đứng trước thử thách nghiêm trọng, đồng thời khắc ghi tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do của các thế hệ cha anh.

Các đại biểu tham dự khai mạc trưng bày

Nội dung trưng bày được chia thành ba phần: “Khát vọng hòa bình”, “Niềm tin và sức mạnh”, “Ký ức và Tri ân”.

Trong đó, phần “Khát vọng hòa bình” giới thiệu những nỗ lực đấu tranh chính trị, ngoại giao của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhằm bảo vệ nền độc lập, tìm kiếm giải pháp hòa bình sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Nhiều tài liệu, hiện vật có giá trị được giới thiệu như Hiệp định Sơ bộ ngày 6.3.1946, Chỉ thị “Hòa để tiến” ngày 9.3.1946, các tư liệu về Hội nghị Đà Lạt, Hội nghị Fontainebleau và Tạm ước Việt – Pháp ngày 14.9.1946.

Những tư liệu về tình hình căng thẳng tại Hà Nội trước ngày Toàn quốc kháng chiến, trong đó có vụ thảm sát dân thường tại phố Hàng Bún ngày 17.12.1946, góp phần làm rõ bối cảnh dẫn đến quyết định lịch sử ngày 19.12.1946.

Phần “Niềm tin và sức mạnh” tập trung tái hiện sự kiện Toàn quốc kháng chiến và cuộc chiến đấu 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô Hà Nội (từ 19.12.1946 đến 17.2.1947), với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Điểm nhấn là bản thảo Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bảo vật quốc gia; Mệnh lệnh chiến đấu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp ngày 19.12.1946, cùng nhiều hình ảnh, tư liệu và hiện vật gắn với hoạt động chiến đấu của Trung đoàn Thủ đô, Tự vệ thành Hoàng Diệu.

Đáng chú ý, khách tham quan có dịp tìm hiểu những kỷ vật của các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô như bom ba càng, súng trung liên, súng săn, súng ngắn, áo, mũ, khăn, phù hiệu và băng đeo tay. Trong đó có phù hiệu và băng đeo tay của chiến sĩ Vũ Đình Nhị, được gia đình cất giấu và phát hiện sau 21 năm.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày

Các tư liệu về cuộc kháng chiến trên những mặt trận Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân cùng tình cảm quân dân trong những ngày đầu kháng chiến cũng được giới thiệu.

Đặc biệt, không gian tương tác “Đón Tết trong vòng vây – Tết Đinh Hợi 1947” tái hiện không khí đón Tết của quân và dân Hà Nội giữa những tháng ngày chiến đấu gian khổ.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm như gấp hoa đào, viết thư gửi chiến sĩ, sáng tác tem thư, gói bánh chưng và mặc trang phục chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô, công chúng có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm quân dân, sự sẻ chia của hậu phương với những người đang chiến đấu nơi chiến hào.

Phần thứ ba “Ký ức và Tri ân” đưa người xem trở lại những ký ức về cuộc chiến đấu bảo vệ Thủ đô qua lời kể của các nhân chứng lịch sử, những kỷ vật và tư liệu được Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trực tiếp ghi hình, phỏng vấn.

Cùng với đó là hình ảnh các hoạt động kỷ niệm Ngày Toàn quốc kháng chiến, những cuộc gặp gỡ, tưởng nhớ đồng đội của các cựu chiến binh, chiến sĩ Quyết tử quân và các hoạt động tuyên truyền, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Một nội dung có ý nghĩa thiết thực là giới thiệu “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, qua đó nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trưng bày giới thiệu hơn 150 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, tái hiện bối cảnh lịch sử, quyết định phát động kháng chiến và cuộc chiến đấu kiên cường của quân, dân Việt Nam trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp

Tại không gian “Góc tri ân”, khách tham quan có thể gấp hạc giấy, viết lời tri ân, bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ.

Thông qua hệ thống tài liệu, hình ảnh, hiện vật và các không gian trải nghiệm, trưng bày không chỉ góp phần làm sáng rõ tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của sự kiện Toàn quốc kháng chiến mà còn khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ, bảo vệ hòa bình trong các thế hệ hôm nay.