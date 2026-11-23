Lễ bàn giao trống đồng Đông Sơn tại trụ sở Bộ Văn hóa Pháp (Paris, Pháp) ngày 10/9/2026. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Catherine Pégard (bên trái) bàn giao hiện vật cho Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (bên phải), với sự chứng kiến của bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (đứng giữa).

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức Lễ công bố trống đồng Đông Sơn tiếp nhận từ Cộng hòa Pháp.

Đây là dịp giới thiệu tới công chúng hiện vật văn hóa có nguồn gốc Việt Nam được hồi hương sau hơn 10 năm lưu giữ tại Pháp, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Việc tiếp nhận, hồi hương các cổ vật có nguồn gốc Việt Nam từ nước ngoài là kết quả của quá trình hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin và phối hợp giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam với các quốc gia liên quan, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò của ngoại giao văn hóa trong bảo vệ di sản. Trong đó, việc tiếp nhận trống đồng Đông Sơn từ Cộng hòa Pháp là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa di sản văn hóa có giá trị trở về với đất nước.

Lễ công bố trống đồng Đông Sơn tiếp nhận từ Cộng hòa Pháp.

Quá trình phát hiện, tiếp nhận, hồi hương trống đồng Đông Sơn

Theo hồ sơ, trống đồng Đông Sơn được phát hiện trên chuyến bay từ Dakar (Senegal), quá cảnh Tây Ban Nha đến thành phố Rennes (Cộng hòa Pháp) ngày 26/8/2014. Do không có giấy tờ nhập khẩu hợp pháp, hiện vật đã bị Hải quan vùng Bretagne thu giữ.

Sau đó, ngày 27/11/2015, Tòa án thành phố Rennes quyết định tịch thu và bàn giao hiện vật cho Bảo tàng Mỹ thuật Rennes lưu giữ, bảo quản.

Tháng 03/2026, các cơ quan chức năng của Việt Nam tại Pháp đã báo cáo Chính phủ Việt Nam về việc hồi hương trống đồng đang lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng Mỹ thuật Rennes.

Ngày 06/04/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, cơ quan liên quan thực hiện đánh giá và hồi hương trống đồng.

Trên cơ sở nghiên cứu, đối chiếu tư liệu, các cơ quan chuyên môn xác định trống đồng có nguồn gốc Việt Nam, thuộc dòng trống đồng Đông Sơn. Đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam phối hợp với phía Pháp triển khai các thủ tục tiếp nhận, đưa hiện vật trở về nước.

Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 10 đến 11/9/2026, sáng ngày 10/9/2026 (theo giờ Paris), tại trụ sở Bộ Văn hóa Cộng hòa Pháp, Lễ bàn giao trống đồng Đông Sơn cho Việt Nam đã được tổ chức với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Catherine Pégard, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cùng đại diện các cơ quan chức năng hai nước.

Đặc biệt, có sự hiện diện của Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến sự kiện ý nghĩa này.

Trống đồng Đông Sơn tiếp nhận từ Cộng hòa Pháp, niên đại khoảng thế kỷ III – I trước Công nguyên.

Sự kiện là kết quả của quá trình phối hợp giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và các cơ quan chức năng của Pháp (Bộ Văn hóa Pháp, Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, Tổng cục Hải quan Pháp…) trong việc xác minh, bảo quản và hoàn thiện các thủ tục trao trả hiện vật.

Đây không chỉ đánh dấu hành trình trở về của một hiện vật có nguồn gốc Việt Nam mà còn thể hiện kết quả hợp tác giữa hai nước trong bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, cũng như cam kết chung trong đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn bán trái phép tài sản văn hóa.

Tại sự kiện, đại diện phía Việt Nam, Thứ trưởng Tạ Quang Đông, đã gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Pháp, Bảo tàng Mỹ thuật Rennes cùng các cơ quan chức năng của Pháp đã tham gia quá trình lưu giữ, bảo quản, xác minh và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để trao trả hiện vật.

Sau khi trống đồng Đông Sơn được đưa về Việt Nam, chiều ngày 04/11/2026, dưới sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo Cục Di sản văn hoá, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, số 25 Tông Đản, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã bàn giao trống đồng Đông Sơn cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thẩm định, lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị.

Hội đồng giám định xem xét và đánh giá hiện vật trống đồng Đông Sơn tiếp nhận từ Cộng hòa Pháp tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, ngày 06/11/2026.

Giám định, đánh giá giá trị

Ngay sau khi tiếp nhận, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tổ chức họp Hội đồng giám định, đánh giá tình trạng bảo quản, tính xác thực và giá trị lịch sử, văn hóa của hiện vật trên cơ sở nghiên cứu, đối chiếu tư liệu, áp dụng các phương pháp phân tích, giám định chuyên môn và kỹ thuật.

Kết quả giám định của Hội đồng chuyên gia xác định đây là trống đồng Đông Sơn nguyên gốc, thuộc loại Heger I, nhóm B, niên đại khoảng thế kỷ III – I trước Công nguyên. Đồng thời, Bảo tàng đã lấy mẫu phân tích, kết quả cho thấy hợp kim đúc trống gồm 3 thành phần chính là đồng, chì, thiếc và một số nguyên tố khác, với tỷ lệ phù hợp với thành phần hợp kim đúc trống đồng trong văn hóa Đông Sơn, góp phần xác định tính nguyên gốc của hiện vật.

Trống có dáng cân đối, đúc bằng kỹ thuật ghép khuôn 3 mang (khuôn phá), cấu tạo gồm 4 phần: mặt, tang, thân và chân trống. Kích thước: Chiều cao: 40,7cm - 40,8cm; Đường kính mặt: 53,2cm - 53,8cm; Đường kính chân: 53,7cm - 54,5cm; Nặng: 17,85kg; Độ dày: 1,5mm - 3mm.

Mặt trống chờm tang, chính giữa trang trí hình mặt trời 12 tia xen họa tiết lông công cách điệu, bao quanh là các vành hoa văn hình học. Tang trống trang trí các vành hoa văn vòng tròn chấm giữa tiếp tuyến và vạch ngắn song song. Thân trống chia thành 7 ô bởi 8 băng hoa văn hình xương cá. Trống có 4 quai kép tạo cong vồng, trang trí văn thừng.

Giá trị và ý nghĩa lịch sử của hiện vật

Giá trị khoa học, lịch sử và nghệ thuật: Qua đối sánh với hệ thống trống đồng Đông Sơn hiện đang lưu giữ tại Việt Nam về hình dáng, kỹ thuật chế tác và hoa văn trang trí, đặc biệt là độ mỏng và trọng lượng, trống đồng này có nét riêng biệt, độc đáo, phản ánh sự phong phú, đa dạng của trống Đông Sơn Việt Nam.

Ý nghĩa ngoại giao và biểu tượng văn hóa: trống đồng được trao trả nhân dịp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng sinh động cho vai trò của di sản văn hóa trong ngoại giao cấp cao, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng lan tỏa thông điệp về trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế trong bảo vệ, tôn trọng và hồi hương di sản văn hóa, góp phần khẳng định bản sắc và vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc đưa trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, gắn với đẩy mạnh ngoại giao văn hóa. Đồng thời, sự kiện thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc thực thi Công ước UNESCO năm 1970 về các biện pháp ngăn cấm xuất nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa; góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khoa học, xây dựng phương án bảo quản phù hợp, triển khai các hoạt động nghiên cứu, đồng thời xây dựng kế hoạch trưng bày, giới thiệu hiện vật tới công chúng trong nước và quốc tế. Qua đó, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của trống đồng Đông Sơn, góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu, hiện vật phục vụ nghiên cứu, giáo dục lịch sử và nâng cao nhận thức cộng đồng về di sản văn hóa dân tộc.

Thời gian tới, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khoa học, xây dựng phương án bảo quản, triển khai nghiên cứu và kế hoạch trưng bày, giới thiệu hiện vật tới công chúng trong nước và quốc tế.

Qua đó, đưa thêm một hiện vật quý trở về với không gian văn hóa nơi hiện vật được sinh thành, đồng thời phát huy giá trị của di sản trong nghiên cứu, giáo dục lịch sử và nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ di sản văn hóa dân tộc.