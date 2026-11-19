Lấy cảm hứng từ các bộ sưu tập kỳ vật (trong ảnh) ở châu Âu thế kỷ 16-17, hai nghệ sĩ sáng lập Jaap Sinke và Ferry van Tongeren biến bảo tàng Art Zoo tại Thủ đô Amsterdam (Hà Lan) thành không gian trưng bày những tác phẩm nghệ thuật mang màu sắc kỳ bí, có phần rùng rợn. Daily Mail cho hay, bảo tàng này trưng bày hàng trăm mẫu động vật nhồi xác, bộ xương khổng lồ và những sinh vật có hình thù kỳ lạ.

Đi bộ vòng quanh thế giới suốt 28 năm

Sau 28 năm, nhà thám hiểm người Anh Karl Bushby (57 tuổi) đã hoàn thành hành trình đi bộ khoảng 50.000 km với khoảng 75 triệu bước chân qua 30 quốc gia, trở về quê nhà tại TP Hull. Theo AP, ông Bushby khởi hành từ Chile năm 1998, từng vượt Eo biển Bering, bơi qua biển Caspi và Eo biển Manche để hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới.

Cá heo màu hồng

Hai con cá heo màu hồng nhạt bất ngờ xuất hiện gần TP Muscat (Oman), thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và giới khoa học. Các nhà khoa học cho rằng, màu sắc khác thường của hai cá thể cá heo này có thể liên quan quá trình mất sắc tố khi trưởng thành, mạch máu dưới da, những vết sẹo hoặc hiện tượng bạch tạng.

Gấu trúc đỏ 23 tuổi lập kỷ lục Guinness

Gấu trúc đỏ đực tên Futa tại vườn thú Chiba (Nhật Bản) vừa được Sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận là cá thể gấu trúc sống lâu nhất trong điều kiện nuôi nhốt, ở tuổi 23 năm 135 ngày tính đến ngày 17/11/2026. World Record Academy cho hay, tuổi thọ này tương đương hơn 100 tuổi ở người, vượt kỷ lục trước đó là 21 năm 265 ngày của một cá thể gấu trúc tại Mỹ.

Rực rỡ triển lãm hoa Giáng sinh tại Mỹ

Vườn Bách thảo và Nhà kính Bellagio ở Las Vegas (Mỹ) đang khoác diện mạo lễ hội với triển lãm “Bưu thiếp từ Giáng sinh”, quy tụ khoảng 20.000 cây và hoa thuộc khoảng 150 chủng loại (trong ảnh), trong đó điểm nhấn là cây thông linh sam trắng cao 13,72m cùng nhiều tiểu cảnh gợi ký ức Giáng sinh. Theo CNN, triển lãm mở cửa đến ngày 2/1/2027, dự kiến đón hơn 25.000 lượt khách mỗi ngày.