Bảo tàng Hippone, nơi lưu giữ dấu ấn nền văn minh cổ đại
Bảo tàng khảo cổ Hippone nằm cạnh khu di tích thành phố cổ Hippo Regius ở Đông Bắc Algeria hiện đang lưu giữ các hiện vật phản ánh lịch sử của vùng đất này, từ thời Numidia, Phoenicia, Punic đến thời La Mã, Byzantine và Hồi giáo.
Những hiện vật được trưng bày không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn cung cấp tư liệu về đời sống, tín ngưỡng, hoạt động thương mại và những biến động lịch sử ở Bắc Phi.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/bao-tang-hippone-noi-luu-giu-dau-an-nen-van-minh-co-dai-2026103011473234.htm