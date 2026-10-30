Bảo tàng Hippone, nơi lưu giữ dấu ấn nền văn minh cổ đại

Những hiện vật được trưng bày không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn cung cấp tư liệu về đời sống, tín ngưỡng, hoạt động thương mại và những biến động lịch sử ở Bắc Phi.

Những dấu vết còn lại của thành phố cổ Hippo Regius. Ảnh: Nguyễn An – PV TTXVN tại Algeria

Pháo bảo vệ thành phố cổ Hippo Regius. Ảnh: Nguyễn An – PV TTXVN tại Algeria

Theo thần thoại Hy Lạp, Gorgon là sinh vật có hình tượng đáng sợ; hình ảnh này thường được sử dụng trong nghệ thuật cổ đại với ý nghĩa xua đuổi tà ma, bảo vệ công trình. Ảnh: Nguyễn An – PV TTXVN tại Algeria

Cúp chiến thắng bằng đồng Hippone, có niên đại năm 46 trước Công nguyên. Ảnh: Nguyễn An – PV TTXVN tại Algeria

Tượng nữ thần tình yêu và sắc đẹp bằng đá cẩm thạch. Ảnh: Nguyễn An – PV TTXVN tại Algeria

Tranh khảm thời La Mã. Ảnh: Nguyễn An – PV TTXVN tại Algeria

Giếng nước thời La Mã cổ đại. Ảnh: Nguyễn An – PV TTXVN tại Algeria