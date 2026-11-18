Từ ngày 18.11 - 18.12.2026, tại Nhà trưng bày Bảo tàng Hải Phòng (số 66 Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) diễn ra trưng bày chuyên đề “Hành trình Di sản Việt” với hơn 300 hiện vật, cổ vật tiêu biểu cùng các tài liệu, hình ảnh giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đặc sắc của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ.

Tiết mục văn nghệ trong Lễ khai mạc

Trưng bày được chia thành hai phần. Phần 1 với chủ đề “Dấu ấn khởi nguồn và dòng chảy Văn hóa Việt” giới thiệu các hiện vật tiêu biểu của văn hóa Phùng Nguyên như công cụ, vũ khí, đồ trang sức bằng đá, phản ánh đời sống vật chất và kỹ thuật chế tác của cư dân thời kỳ này.

Tiếp nối là các hiện vật, cổ vật bằng đồng thuộc văn hóa Đông Sơn như trống, thạp, tượng, linh vật, thể hiện trình độ luyện kim, nghệ thuật tạo hình và đời sống văn hóa của cư dân Việt cổ.

Cổ vật được trưng bày tại Bảo tàng

Cùng với đó, các sản phẩm gốm Việt Nam qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc, Nguyễn được giới thiệu nhằm làm nổi bật sự phát triển của kỹ thuật chế tác, nghệ thuật tạo hình, trang trí và những biến đổi trong thẩm mỹ của người Việt qua từng thời kỳ.

Phần 2 với chủ đề “Tinh hoa Văn hóa và kỹ - mỹ thuật” giới thiệu các hiện vật từ thời Lê Trung Hưng, Tây Sơn đến triều Nguyễn, tiêu biểu là các loại ấn, kiếm và vật dụng gắn với thiết chế quyền lực, nghi lễ, đời sống cung đình; các sản phẩm thêu thời Nguyễn như triều phục, tranh thêu và những hiện vật thể hiện kỹ thuật thủ công, mỹ thuật trang trí truyền thống.

Các cổ vật được trưng bày qua các thời kỳ

Tại đây, trưng bày còn giới thiệu các hiện vật pháp lam; kim bài, kim khánh, kim bội, kim tiền, Nam Long, bội tinh; các loại ấm chén, lư đỉnh, bình phong, trấn phong, văn phòng tứ bảo, ngọc bài, ngọc khánh, ngọc bội cùng các sản phẩm đồ gỗ chạm khắc, khảm tinh xảo.

Các đại biểu tham dự Lễ trưng bày

Những hiện vật này phản ánh trình độ kỹ thuật chế tác, nghệ thuật trang trí và không gian sinh hoạt của tầng lớp quý tộc, quan lại và các gia đình khá giả trong xã hội thời Nguyễn. Bên cạnh đó, các hiện vật hoành phi, câu đối, tranh và sản phẩm sơn son thếp vàng góp phần làm nổi bật những giá trị đặc sắc của mỹ thuật truyền thống Việt Nam.

Những di sản cổ vật quý

Việc trưng bày nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của di sản Việt Nam; trí tuệ, tài năng sáng tạo và bản sắc văn hóa dân tộc qua các thời kỳ. Đồng thời, tuyên truyền ý nghĩa Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc

Trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã sáng tạo và truyền bá một kho tàng di sản văn hóa phong phú, đặc sắc. Mỗi sản phẩm, mỗi hiện vật không chỉ là dấu tích mà còn là kết nối trí tuệ, tài năng, tâm hồn và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ trưng bày, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Vũ Đình Tiến cho biết, hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Bảo tàng TP trưng bày "Hành trình Di sản Việt Nam" là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh những giá trị di sản của dân tộc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Phó GĐ Sở VHTTDL Vũ Đình Tiến phát biểu tại chương trình

Với những tài liệu, hiện vật, cổ vật tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu, trưng bày “Hành trình Di sản Việt” mở ra một hành trình khám phá những dấu ấn đặc sắc trong tiến trình phát triển của văn hóa dân tộc.

Bảo tàng Hải Phòng trưng bày từ ngày 18.11 - 18.12.2026

Từ công cụ đá thuộc văn hóa Phùng Nguyên, hiện vật đồng của văn hóa Đông Sơn đến nghệ thuật gốm Việt Nam qua triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc, Nguyễn; cùng những hiện vật phản ánh đời sống, tín ngưỡng, nghệ thuật và kỹ thuật chế tác của cha ông qua các thời lịch sử.

Điểm nổi bật của cuộc trưng bày không chỉ ở giá trị lịch sử, mà còn ở những câu chuyện văn hóa được lưu giữ qua thời gian. Mỗi hiện vật là một chứng tích lịch sử, mỗi vật cổ là một thông điệp quá khứ, giúp công chúng hiểu sâu hơn về nguồn gốc, bản sắc và sức sáng tạo bên trong dân tộc Việt Nam.

Các cổ vật được lưu giữ qua thời gian

Trưng bày không đơn thuần là hoạt động giới thiệu vật cổ, mà còn là dịp để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, được tiếp cận trực quan với lịch sử, thêm trân trọng những giá trị văn hoá mà cha ông đã dày công sáng tạo, gìn giữ và trao truyền.

Ông Vũ Đình Tiến nhấn mạnh, Sở VHTTDL đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Bảo tàng Hải Phòng, đặc biệt trân trọng và biểu dương những đóng góp tâm huyết của Hội Cổ vật xứ Đông - Hải Phòng đã chủ động phối hợp để tổ chức trưng bày; các nhà nghiên cứu, nhà sưu tập và những người yêu thích di sản đã luôn dành nhiều công sức, trí tuệ, tư liệu và hiện vật để cùng góp phần tạo nên cuộc trưng bày vô cùng ý nghĩa.

Giám đốc Bảo tàng TP. Hải Phòng Bùi Thị Nguyệt Nga trao giấy khen cho các cá nhân tặng lại di vật cổ

Ông Vũ Đình Tiến mong muốn Hội Cổ vật Xứ Đông - Hải Phòng tiếp tục phát huy, góp phần gìn giữ những giá trị vật chất của quá khứ, đồng thời khẳng định hiệu quả sự gắn kết của cơ quan quản lý nhà nước, thiết chế bảo tàng và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá.

Di sản là ký ức của dân tộc, là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai

Gìn giữ di sản chính là làm cho di sản thực sự hiện diện trong đời sống đương đại, trở thành nguồn lực văn hoá và động lực cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Trưng bày " Hành trình Di sản Việt"

Dưới đây là một số hình ảnh tại trưng bày: