Sáng 24/11, thời tiết tại trung tâm TP.HCM mát mẻ, giao thông thông thoáng. Nhiều gia đình, người dân và du khách lựa chọn tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố trong ngày Văn hóa Việt Nam.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ sáng sớm, rất đông người dân đến tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Nhiều người dành thời gian tìm hiểu những tư liệu, hình ảnh và hiện vật được trưng bày tại đây.

Không chỉ người dân TP.HCM, nhiều du khách quốc tế cũng đến bảo tàng để tham quan. Nhiều gia đình đưa con trẻ đến tham quan các địa điểm lịch sử, giúp các em có thêm kiến thức về truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Cách Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh hơn 1km, Dinh Độc Lập cũng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.

Các hiện vật gắn với sự kiện lịch sử ngày 30/4/1975 góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhiều du khách quốc tế lựa chọn Dinh Độc Lập làm điểm đến, tìm hiểu lịch sử Việt Nam trong dịp nghỉ lễ.

Trong ngày nghỉ, bên cạnh các điểm tham quan, vui chơi, nhiều người dân lựa chọn đến Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo (phường Tân Định) để dâng hương. Người dân thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Chợ Lớn, Hội LHTN Việt Nam phường Chợ Quán phối hợp cùng các nhà xuất bản tổ chức Hội sách Âu Lạc năm 2026, gắn với hoạt động văn hóa và đại đoàn kết.

Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đông đảo người dân và du khách cũng đến tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, tối nay TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút tại 3 địa điểm gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, công viên, phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Mỗi điểm bắn được bố trí 420 quả pháo hoa tầm cao, 80 quả pháo hoa tầm thấp cùng các giàn pháo hoa tầm thấp. Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra đồng loạt từ 21h đến 21h15 ngày 24/11.