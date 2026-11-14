Bảo tàng Đạo Mẫu của Xuân Hinh được giới kiến trúc quốc tế ghi nhận

Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, Bảo tàng Đạo Mẫu gây chú ý không chỉ bởi kiến trúc độc đáo mà còn bởi cách lưu giữ, tôn vinh những giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống Việt Nam.

Công trình đã đạt 5 dấu mốc đáng chú ý trong lĩnh vực kiến trúc. Năm 2024, kiến trúc sư Nguyễn Hà được trao giải Moira Gemmill dành cho nữ kiến trúc sư triển vọng. Năm 2025, đơn vị Arb Architects được vinh danh tại giải thưởng AR Emerging, dành cho những thực hành kiến trúc có khả năng định hình tương lai.

Cũng trong năm 2025, công trình nhận giải Grand Prize tại Brick Award, giải thưởng quốc tế ghi nhận những dự án ứng dụng sáng tạo vật liệu gạch. Bên cạnh đó, Bảo tàng Đạo Mẫu xuất hiện trên tạp chí kiến trúc Domus số 1111 năm 2026 và từng được tạp chí này bình chọn vào danh sách những dự án kiến trúc xuất sắc nhất năm 2023.

Nghệ sĩ Xuân Hinh chụp hình tại khuôn viên Bảo tàng Đạo Mẫu. Ảnh: NVCC

Trước những ghi nhận trên, Xuân Hinh gửi lời cảm ơn tới những người đã yêu quý, đồng hành và góp sức xây dựng bảo tàng. Với ông, đây không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là sự khích lệ đối với công trình được hình thành từ tình yêu dành cho văn hóa truyền thống dân tộc.

Bảo tàng Đạo Mẫu tọa lạc tại Hiền Ninh, Sóc Sơn, có diện tích khoảng 5.500m². Để xây dựng công trình, Xuân Hinh đã dành nhiều tâm huyết sưu tầm vật liệu truyền thống, trong đó có khoảng 5 triệu viên ngói cổ và hàng triệu viên gạch thất cổ mua từ khoảng 500 hộ dân trên khắp cả nước.

Nằm giữa khu vườn cây ăn quả có tuổi đời khoảng 50 năm, bảo tàng được thiết kế hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Công trình gồm không gian trưng bày hiện vật, phòng tranh, thư viện và nhiều phòng chức năng. Đáng chú ý, thư viện lưu giữ nhiều sách, tư liệu về hát văn, hầu đồng, quan họ cùng các loại hình nghệ thuật dân gian.

Một góc đặc biệt của bảo tàng là bộ sưu tập bình vôi cổ đặt dưới gốc cau, bên những dây trầu không xanh tốt. Theo Xuân Hinh, bộ sưu tập nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa trầu cau - biểu tượng quen thuộc trong đời sống tinh thần của người Việt.

Không gian này còn lưu giữ nhiều kỷ vật gắn với hành trình hoạt động nghệ thuật của nam nghệ sĩ. Trong đó có chiếc xe kéo từng là đạo cụ trong vở hài kịch “Người ngựa, ngựa người”, tác phẩm ông biểu diễn cùng Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền và được đông đảo khán giả yêu thích.

Khuôn viên bên trong của Bảo tàng Đạo Mẫu. Ảnh: NVCC

Không dừng lại ở việc sưu tầm, trưng bày, Xuân Hinh cho biết ông dành sự quan tâm tới việc đào tạo những người trẻ yêu thích văn hóa truyền thống, góp phần tiếp nối tình yêu nghệ thuật dân tộc. Nam nghệ sĩ chia sẻ, sự yêu mến và ủng hộ của khán giả cũng là nguồn động viên, giúp ông có thêm kinh phí thực hiện công trình.

Việc được giới kiến trúc quốc tế ghi nhận góp phần khẳng định sức hấp dẫn của Bảo tàng Đạo Mẫu - công trình kết hợp tư duy kiến trúc đương đại với chất liệu văn hóa truyền thống, đồng thời thể hiện nỗ lực gìn giữ và lan tỏa di sản trong đời sống hôm nay.

Nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh sinh năm 1960. Ông từng gắn bó với Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh, sau đó theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh và công tác tại Nhà hát Chèo Hà Nội. Với khả năng biểu diễn đa dạng từ chèo, xẩm, quan họ đến chầu văn và hài kịch, ông được đông đảo khán giả yêu mến gọi là “Vua hài đất Bắc”.