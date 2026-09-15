Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm dịp Tết Trung thu

Chương trình diễn ra từ 8h30 đến 11h30 và 14h đến 17h30 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động giao lưu với nghệ nhân và trải nghiệm văn hóa dân gian. Tại không gian trước tòa Cánh diều, công chúng được thưởng thức múa lân sư, hát xẩm và tham gia chụp ảnh tại khu vực được trang trí với hình ảnh chú lân, mâm cỗ trông trăng truyền thống.

Nhiều hoạt động trình diễn, trải nghiệm và thực hành dành cho trẻ em và các gia đình tại chương trình Trung thu 2026: Sắc màu di sản văn hóa”. Ảnh: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Tại khu vực Thủy đình, nghệ thuật múa rối nước mang đến cho khán giả, đặc biệt là trẻ em, cơ hội tiếp cận trực tiếp với một loại hình sân khấu dân gian đặc sắc. Các tích trò, nhân vật rối nước được trình diễn trong không gian đặc trưng, góp phần tạo nên không khí Trung thu giàu bản sắc.

Bên cạnh hoạt động thưởng thức nghệ thuật, trẻ em còn được trực tiếp làm đồ chơi dân gian dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân như nặn tò he, nặn hoa quả bằng bột, tô vẽ mặt nạ giấy bồi và làm các sản phẩm tết lá nghệ thuật. Qua quá trình thực hành, các em có thêm cơ hội tìm hiểu chất liệu, kỹ thuật và ý nghĩa của những món đồ chơi truyền thống.

Chương trình cũng tổ chức nhiều trò chơi dân gian như nhảy dây, đi cà kheo, ô ăn quan, kéo co..., tạo không gian để trẻ em vận động, tương tác và cùng nhau khám phá những hình thức vui chơi từng gắn bó với tuổi thơ nhiều thế hệ.

Tại phòng khám phá dành cho trẻ em, các hoạt động tìm hiểu văn hóa được thiết kế trực quan, sinh động thông qua kể chuyện tranh về sự tích Tết Trung thu, múa rối tay và khám phá các loại nhạc cụ truyền thống.

Nghệ nhân hướng dẫn các em nhỏ làm con giống đất nặn. Ảnh: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Một trải nghiệm khác gắn với văn hóa Hà Nội mùa thu được tổ chức tại bãi cỏ Nhà Chăm, nơi trẻ em và gia đình có thể trải nghiệm giã cốm, làm cốm. Hoạt động giúp công chúng hiểu thêm về một nét đẹp trong văn hóa ẩm thực Hà Nội và mối liên hệ giữa di sản với đời sống đương đại.

Theo PGS.TS Trần Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, với chủ đề “Sắc màu di sản văn hóa”, chương trình hướng tới tạo không gian để các thế hệ cùng tham gia và tiếp cận di sản dân gian theo cách gần gũi, tự nhiên.

Thông qua chuỗi hoạt động trình diễn, trải nghiệm, thực hành và giao lưu, chương trình không chỉ mang đến sân chơi bổ ích cho thiếu nhi dịp Trung thu, mà còn góp phần kết nối các thế hệ, giúp trẻ em hiểu hơn về văn hóa dân gian, từ đó nuôi dưỡng tình yêu và ý thức gìn giữ, trao truyền những giá trị truyền thống của dân tộc.