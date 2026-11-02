Bảo tàng Đại Ai Cập ra mắt không gian trình diễn ánh sáng và âm thanh
Ngày 1/11/2026, Bảo tàng Đại Ai Cập (GEM) tại Giza đã chính thức ra mắt không gian trải nghiệm ánh sáng và âm thanh đa giác quan mang tên "Eternal Sun" (Mặt Trời Vĩnh Cửu).
Chương trình ứng dụng các công nghệ hình ảnh và âm thanh hiện đại, kết hợp hài hòa giữa di sản ngàn năm và nghệ thuật trình diễn công nghệ cao, mang đến cho du khách một phương thức mới để khám phá nền văn minh Ai Cập cổ đại huyền bí.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/bao-tang-dai-ai-cap-ra-mat-khong-gian-trinh-dien-anh-sang-va-am-thanh-20261102092935615.htm