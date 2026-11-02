Bảo tàng Đại Ai Cập ra mắt không gian trình diễn ánh sáng và âm thanh

Chương trình ứng dụng các công nghệ hình ảnh và âm thanh hiện đại, kết hợp hài hòa giữa di sản ngàn năm và nghệ thuật trình diễn công nghệ cao, mang đến cho du khách một phương thức mới để khám phá nền văn minh Ai Cập cổ đại huyền bí.

Không gian trải nghiệm ánh sáng và âm thanh tại Bảo tàng Đại Ai Cập ở Giza ngày 1/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Không gian trải nghiệm ánh sáng và âm thanh tại Bảo tàng Đại Ai Cập ở Giza ngày 1/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Không gian trải nghiệm ánh sáng và âm thanh tại Bảo tàng Đại Ai Cập ở Giza ngày 1/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Không gian trải nghiệm ánh sáng và âm thanh tại Bảo tàng Đại Ai Cập ở Giza ngày 1/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Không gian trải nghiệm ánh sáng và âm thanh tại Bảo tàng Đại Ai Cập ở Giza ngày 1/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát