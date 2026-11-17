Ông Nguyễn Mạnh Cường đang cẩn thận kiểm tra, sắp xếp lại các hiện vật

Ông Nguyễn Mạnh Cường, người sáng lập Bảo tàng Long Giang cho biết: Sáng ngày 22.11, Bảo tàng Long Giang (địa chỉ tại tổ dân phố Minh Hoa, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) sẽ chính thức được khai trương và trao Giấy phép hoạt động.

"Đây là sự kiện đặc biệt đối với cá nhân tôi và là sự ghi nhận của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương đối với hàng nghìn cổ vật vô giá tại Bảo tàng Long Giang trong dịp chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam 24.11", ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ.

Bảo tàng Long Giang đã được cơ quan chức năng, các chuyên gia và nhà khoa học kiểm định, đánh giá giá trị lịch sử, văn hóa đối với hơn 700 hiện vật

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị từ đón tiếp khách mời, an ninh trật tự, phương án giao thông, cảnh quan vệ sinh môi trường đã và đang được hoàn tất những bước cuối cùng.

Lãnh đạo, cán bộ Công an phường Tây Hoa Lư kiểm tra về công tác an ninh trật tự trong và phía ngoài Bảo tàng Long Giang chiều ngày 17.11

Những cổ vật tại Bảo tàng Long Giang sẽ được cán bộ của Bảo tàng tỉnh Ninh Bình hỗ trợ đánh mã số, sắp xếp lại để người dân và du khách dễ dàng quan sát, tìm hiểu câu chuyện về từng cổ vật khi tham quan.

Hơn 400 hiện vật thời Lý, Trần mới được ông Nguyễn Mạnh Cường sưu tầm trong nửa năm 2026

Bảo tàng Long Giang là bảo tàng cổ vật được ông Nguyễn Mạnh Cường dành nhiều tâm huyết xây dựng. Bắt đầu sưu tầm từ năm 2000, đến nay, sau hơn 20 năm, bộ sưu tập của ông đã có trên 4.000 hiện vật phong phú. Trong đó, có những chiếc rìu đá thô mộc từ thế kỷ thứ III, những món đồ đồng Đông Sơn tinh xảo, đồ gốm sứ thời Đinh, Lê, Lý, Trần cùng nhiều hiện vật bằng gỗ, bằng đồng thuộc các thế kỷ sau này…

Những hiện vật bằng đá tại Bảo tàng Long Giang

Và chỉ trong nửa năm 2026, ông đã sưu tầm thêm được 400 hiện vật sành, sứ, gốm còn khá nguyên vẹn có niên đại từ thời Lý, Trần.

“Sau khi bảo tàng đi vào hoạt động, tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện không gian trưng bày, giúp nhân dân và du khách thập phương có cái nhìn trực quan, đầy đủ hơn về các hiện vật”, ông Cường cho biết.

Bảo tàng Long Giang sẽ được khai trương vào ngày 22.11, nhân dịp chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam

Tiếp đó, ông sẽ tiếp tục hoàn thiện khu trải nghiệm, nhằm mang lại những hoạt động chân thực, gần gũi cho học sinh, sinh viên khi tìm hiểu, học tập về từng cổ vật, thay vì chỉ quan sát bằng mắt.