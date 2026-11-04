Bảo tàng Cố Cung dẫn đầu danh sách những bảo tàng hút khách nhất thế giới

Với 19 triệu lượt tham quan trong năm 2025, Bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đứng đầu bảng xếp hạng những bảo tàng thu hút khách nhất thế giới, vượt qua các tên tuổi nổi tiếng như Louvre và Versailles.

Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của các điểm đến văn hóa tại châu Á, đồng thời phản ánh vị thế bền vững của những bảo tàng lâu đời ở châu Âu.

Trung Quốc áp đảo bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng cho thấy sự áp đảo của Trung Quốc với 12 đại diện. Ba vị trí dẫn đầu đều thuộc về quốc gia này, lần lượt là Bảo tàng Cố Cung, Di Hòa Viên và Bảo tàng Di tích Lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Châu Âu có 5 đại diện, Hàn Quốc có 2 và Mỹ có một.

Bảo tàng Cố Cung, Bắc Kinh, Trung Quốc: Quần thể kiến trúc cung điện cổ từng là nơi ở và làm việc của các hoàng đế Trung Hoa. Ảnh: Internet

Dẫn đầu là Bảo tàng Cố Cung (Palace Museum) ở Bắc Kinh, với 19 triệu lượt khách. Còn được biết đến với tên gọi Tử Cấm Thành, công trình từng là nơi sinh sống và làm việc của các hoàng đế Trung Quốc trong gần 500 năm, qua hai triều đại Minh và Thanh.

Được xây dựng từ đầu thế kỷ 15, Tử Cấm Thành là một trong những quần thể kiến trúc cung đình lớn và có giá trị nhất Trung Quốc. Hệ thống cung điện, sân rộng, cổng thành và hành lang được bố trí theo trục đối xứng, phản ánh quan niệm về trật tự và quyền lực trong xã hội phong kiến.

Sau khi hoàng gia chấm dứt sử dụng, nơi đây chính thức trở thành bảo tàng vào năm 1925. Hiện bộ sưu tập có khoảng 1,8 triệu hiện vật, gồm đồ gốm, tranh, thư pháp, đồ đồng, ngọc và nhiều tác phẩm nghệ thuật cung đình. Sức hút của bảo tàng không chỉ nằm ở kiến trúc mà còn ở khả năng đưa lịch sử hoàng gia đến gần công chúng thông qua những hiện vật được bảo tồn qua nhiều thế kỷ.

Di Hòa Viên, Bắc Kinh: Khu vườn hoàng gia nổi tiếng với hồ Côn Minh, những cây cầu và công trình kiến trúc truyền thống, thu hút đông đảo du khách mỗi năm

Xếp thứ hai là Di Hòa Viên (Summer Palace), với 17,381 triệu lượt khách. Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1998, đây là quần thể cung điện và vườn cảnh hoàng gia tiêu biểu của Trung Quốc.

Khác với không gian cung đình của Tử Cấm Thành, Di Hòa Viên nổi bật bởi sự kết hợp giữa kiến trúc và thiên nhiên. Hồ Côn Minh, núi Vạn Thọ, những cây cầu, đình, điện và hành lang dài tạo thành cảnh quan rộng lớn, từng phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của hoàng gia nhà Thanh. Công trình hấp dẫn du khách bởi cả giá trị lịch sử, nghệ thuật kiến trúc và vẻ đẹp cảnh quan.

Vị trí thứ ba thuộc về Bảo tàng Di tích Lăng mộ Tần Thủy Hoàng tại Tây An, với 10,97 triệu lượt tham quan. Địa điểm này gắn với đội quân đất nung nổi tiếng, một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất thế kỷ 20.

Bảo tàng Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, Tây An: Đội quân đất nung với hàng nghìn tượng binh sĩ và ngựa được khai quật tại khu lăng mộ là một trong những phát hiện khảo cổ nổi tiếng nhất thế giới

Được phát hiện năm 1974, đội quân gồm hàng nghìn tượng binh sĩ, ngựa và xe ngựa bằng đất nung, được tạo ra nhằm bảo vệ lăng mộ của Tần Thủy Hoàng sau khi ông qua đời. Các tượng có khuôn mặt, trang phục và tư thế khác nhau, phản ánh trình độ chế tác tinh xảo cũng như tổ chức quân đội thời Tần. Khu lăng mộ được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1987.

Ngoài ba địa điểm dẫn đầu, Trung Quốc còn có Bảo tàng quận Nam Sơn ở Thâm Quyến (thứ sáu, 7,455 triệu lượt), Bảo tàng Chiến tranh nha phiến tại Đông Hoản (thứ chín, 6,929 triệu lượt) và Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc ở Bắc Kinh (thứ 10, 6,9 triệu lượt).

Một góc bên trong Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Trung Quốc

Các vị trí còn lại trong Top 20 thuộc về Dinh thự Cung vương, Bảo tàng Tam Tinh Đôi, Bảo tàng Đền Vũ Hầu, Bảo tàng Nam Kinh, Bảo tàng Cố Cung Thẩm Dương và Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Sự hiện diện của những địa điểm này cho thấy sức hút của hệ thống bảo tàng Trung Quốc không chỉ tập trung ở các công trình hoàng gia mà còn trải rộng sang khảo cổ học, lịch sử và khoa học.

Louvre, Versailles và những tên tuổi châu Âu

Dù Trung Quốc chiếm ưu thế về số lượng, châu Âu vẫn duy trì vị trí quan trọng với năm đại diện trong Top 20. Nổi bật nhất là Bảo tàng Louvre, đứng thứ tư toàn cầu với 9,046 triệu lượt khách. Đây cũng là bảo tàng thu hút khách nhiều nhất bên ngoài Trung Quốc.

Từ một pháo đài được xây dựng vào cuối thế kỷ 12, Louvre từng bước trở thành cung điện hoàng gia trước khi chính thức mở cửa cho công chúng năm 1793. Ngày nay, nơi đây sở hữu bộ sưu tập nghệ thuật đồ sộ, trải dài từ các nền văn minh cổ đại đến hội họa châu Âu thế kỷ 19.

Bảo tàng Louvre từng là cung điện hoàng gia hiện lưu giữ nhiều kiệt tác nghệ thuật, trong đó có bức "Mona Lisa" của Leonardo da Vinci

Những tác phẩm nổi tiếng như Mona Lisa của Leonardo da Vinci, tượng Thần Vệ nữ thành Milo và Chiến thắng Samothrace là điểm nhấn thu hút khách tham quan. Bên cạnh đó, các khu trưng bày nghệ thuật Ai Cập, Hy Lạp, La Mã và nghệ thuật Hồi giáo giúp Louvre trở thành không gian khám phá lịch sử nhiều nền văn minh.

Kim tự tháp kính do kiến trúc sư I. M. Pei thiết kế, khánh thành năm 1989, cũng trở thành biểu tượng của bảo tàng. Công trình hiện đại nằm giữa quần thể kiến trúc cổ điển thể hiện nỗ lực kết nối di sản với đời sống đương đại.

Đứng thứ năm là Cung điện Versailles, với 8,4 triệu lượt khách. Công trình gắn liền với triều đại Louis XIV, vị vua đã biến nơi đây thành trung tâm quyền lực của chế độ quân chủ Pháp.

Versailles nổi tiếng với kiến trúc xa hoa, những đại sảnh trang trí cầu kỳ và khu vườn rộng lớn có hệ thống đài phun nước, tượng điêu khắc, hồ cùng những lối đi được quy hoạch công phu. Phòng Gương (Hall of Mirrors), với những dãy gương lớn phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ hướng ra khu vườn, là một trong những không gian nổi bật nhất.

Cung điện Versailles và khu vườn hoàng gia rộng lớn là biểu tượng nổi bật của kiến trúc và nghệ thuật Pháp thời quân chủ

Không chỉ là điểm đến kiến trúc, Versailles còn mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, gắn với nhiều biến động chính trị của nước Pháp và châu Âu. Việc bảo tồn và mở cửa quần thể này giúp công chúng tiếp cận một giai đoạn quan trọng trong lịch sử chế độ quân chủ Pháp.

Tại Anh, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên (Natural History Museum) đứng thứ 7 với 7,117 triệu lượt khách, tăng 12,9% so với năm trước.

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên (Anh). Công trình nổi bật với kiến trúc tân Romanesque, là nơi trưng bày các bộ sưu tập về động vật, thực vật, khoáng vật và lịch sử tự nhiên

Được thành lập vào thế kỷ 19, bảo tàng lưu giữ hàng chục triệu mẫu vật về thế giới tự nhiên, từ hóa thạch, khoáng vật đến động vật và thực vật. Bộ xương cá voi xanh tại đại sảnh Hintze Hall, các bộ sưu tập khủng long và hiện vật về lịch sử tiến hóa là những điểm thu hút đông đảo khách tham quan.

Sức hấp dẫn của bảo tàng còn đến từ hoạt động giáo dục và trải nghiệm tương tác, giúp công chúng tìm hiểu về đa dạng sinh học, biến đổi môi trường và những thách thức đối với hành tinh.

Bảo tàng Vatican là quần thể bảo tàng lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật và cổ vật quý giá, trong đó có những bức bích họa nổi tiếng tại Nhà nguyện Sistine

Đứng thứ 8 là Bảo tàng Vatican, với 6,934 triệu lượt khách. Nơi đây nổi tiếng nhờ các bộ sưu tập nghệ thuật được các Giáo hoàng tích lũy qua nhiều thế kỷ. Điểm nhấn đặc biệt là Nhà nguyện Sistine, nơi lưu giữ những bức bích họa trên trần và tác phẩm Ngày phán xét cuối cùng của Michelangelo.

Bảo tàng Anh là nơi lưu giữ các bộ sưu tập khảo cổ và hiện vật từ nhiều nền văn minh, phản ánh lịch sử nhân loại qua hàng nghìn năm

Đại diện thứ 5 của châu Âu là Bảo tàng Anh tại London, xếp thứ 13 với 6,44 triệu lượt khách. Thành lập năm 1753, bảo tàng sở hữu bộ sưu tập bao quát lịch sử nhiều nền văn minh, với những hiện vật nổi tiếng như phiến đá Rosetta, các tác phẩm điêu khắc Parthenon và bộ sưu tập Ai Cập cổ đại.

Hàn Quốc nổi lên trong bản đồ bảo tàng thế giới

Bên cạnh Trung Quốc và châu Âu, Hàn Quốc là điểm sáng đáng chú ý với hai đại diện trong Top 20. Cung điện Gyeongbokgung ở Seoul đứng thứ 11 với 6,887 triệu lượt khách, còn Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc xếp thứ 12 với 6,507 triệu lượt.

Đáng chú ý, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc ghi nhận mức tăng lượng khách 68,3%, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất trong danh sách. Thành lập năm 1945, bảo tàng lưu giữ bộ sưu tập phong phú về lịch sử và nghệ thuật bán đảo Triều Tiên. Những hiện vật như vương miện vàng thời Silla, tượng Phật, đồ gốm men celadon thời Goryeo giúp khách tham quan tìm hiểu quá trình phát triển văn hóa Hàn Quốc.

Cung điện Gyeongbokgung (Hàn Quốc) được xây dựng từ thời Joseon, là một trong những di tích lịch sử tiêu biểu và điểm tham quan nổi tiếng của thủ đô Seoul

Sự gia tăng lượng khách diễn ra trong bối cảnh văn hóa Hàn Quốc ngày càng được quan tâm trên thế giới. Âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và thời trang đã đưa hình ảnh quốc gia này đến gần công chúng quốc tế, đồng thời khơi gợi sự tò mò về lịch sử và truyền thống. Việc phát triển các sản phẩm lưu niệm lấy cảm hứng từ hiện vật cũng giúp bảo tàng mở rộng trải nghiệm, đưa di sản vào đời sống thường nhật.

Cung điện Gyeongbokgung, công trình hoàng gia lớn nhất của triều đại Joseon, lại hấp dẫn bởi kiến trúc truyền thống và vị trí giữa thủ đô Seoul hiện đại. Được xây dựng năm 1395, cung điện từng là trung tâm chính trị và sinh hoạt của hoàng gia Hàn Quốc.

Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, Seoul: Không gian trưng bày quy mô lớn giới thiệu lịch sử, nghệ thuật và di sản văn hóa Hàn Quốc qua nhiều thời kỳ

Đại diện duy nhất của Bắc Mỹ trong bảng xếp hạng là Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan tại New York, đứng thứ 17 với 5,984 triệu lượt khách. Đây là một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất nước Mỹ, sở hữu bộ sưu tập trải dài hơn 5.000 năm lịch sử, từ nghệ thuật Ai Cập, Hy Lạp, La Mã đến hội họa châu Âu và nghệ thuật hiện đại.

Theo TEA, xu hướng tăng trưởng cho thấy bảo tàng ngày càng giữ vai trò quan trọng trong ngành du lịch trải nghiệm. Các cơ sở không chỉ dựa vào bộ sưu tập và giá trị kiến trúc mà còn chú trọng triển lãm chuyên đề, hoạt động giáo dục, trải nghiệm tương tác và dịch vụ dành cho nhiều nhóm khách.

Một điểm đáng lưu ý là báo cáo năm nay mở rộng cách xác định bảo tàng, bao gồm cả những cung điện lịch sử và địa điểm có bộ sưu tập được tuyển chọn như Di Hòa Viên và Versailles. Vì vậy, bảng xếp hạng phản ánh sức hút của cả những thiết chế bảo tàng truyền thống lẫn các quần thể di sản văn hóa.

Đại diện duy nhất của Bắc Mỹ trong bảng xếp hạng là Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan tại New York

Số liệu được tính theo lượt tham quan, không phải số lượng cá nhân duy nhất. Bảng xếp hạng cũng không đánh giá chất lượng chuyên môn hay giá trị nghệ thuật của từng cơ sở, mà tập trung vào quy mô công chúng tiếp cận.

Với 161,4 triệu lượt tham quan tại 20 địa điểm hàng đầu, năm 2025 cho thấy sức sống của các không gian văn hóa trong bối cảnh ngành giải trí liên tục thay đổi. Cuộc cạnh tranh giữa các bảo tàng ngày nay không chỉ nằm ở việc lưu giữ những hiện vật quý giá mà còn ở khả năng kể chuyện, tạo trải nghiệm và kết nối di sản với đời sống đương đại.