Kết hợp tư liệu, hiện vật với trình diễn thực cảnh và công nghệ trình chiếu 3D mapping, chương trình mở thêm cơ hội để người dân và du khách, nhất là giới trẻ, tìm hiểu lịch sử chiến tranh Việt Nam và giá trị của hòa bình.

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Quyền Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phát biểu khai mạc tour đêm "Đêm ký ức - Ước vọng hòa bình"

Hành trình hội tụ tại không gian ngoài trời bên hiện vật chuông Hòa bình, khuôn viên ngoài trời

Tái hiện hào khí lịch sử cuối năm 1972 qua nghệ thuật trình diễn thực cảnh kết hợp công nghệ 3D Mapping chủ đề “Hà Nội 12 ngày đêm”

Phần trình diễn “Hà Nội 12 ngày đêm” tái hiện cuộc chiến đấu của quân và dân miền Bắc trước cuộc tập kích bằng máy bay B-52 cuối năm 1972

Khắc họa cuộc chiến đấu kiên cường của quân và dân miền Bắc trước cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52, tạo bước ngoặt tiến tới Lễ ký kết Hiệp định Paris (27/01/1973)

Hành trình kể về câu chuyện đằng sau những song sắt buồng giam là cảm xúc lay động về tình đồng chí, tinh thần đấu tranh kiên trung và niềm tin sắt đá hướng về tự do

Hệ thống trình chiếu 3D Mapping trên bức tường đá kết hợp hoạt cảnh tái hiện chân thực về sự khắc nghiệt tột cùng nơi “địa ngục trần gian”