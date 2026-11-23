Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ra mắt không gian trải nghiệm lịch sử về đêm
Tối 23/11/2026, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (TP. Hồ Chí Minh) đã khai mạc chương trình Đêm ký ức - Ước vọng hòa bình, lần đầu tiên đưa vào phục vụ công chúng một sản phẩm văn hóa, du lịch đêm.
Kết hợp tư liệu, hiện vật với trình diễn thực cảnh và công nghệ trình chiếu 3D mapping, chương trình mở thêm cơ hội để người dân và du khách, nhất là giới trẻ, tìm hiểu lịch sử chiến tranh Việt Nam và giá trị của hòa bình.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/bao-tang-chung-tich-chien-tranh-ra-mat-khong-gian-trai-nghiem-lich-su-ve-dem-20261123214844584.htm