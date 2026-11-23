Hệ thống trình chiếu 3D Mapping trên bức tường đá kết hợp hoạt cảnh tái hiện chân thực về sự khắc nghiệt tột cùng nơi “địa ngục trần gian”. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Tối 23/11, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (Thành phố Hồ Chí Minh) đã khai mạc chương trình “Đêm ký ức - Ước vọng hòa bình”, lần đầu tiên đưa vào phục vụ công chúng một sản phẩm văn hóa, du lịch đêm.

Kết hợp tư liệu, hiện vật với trình diễn thực cảnh và công nghệ trình chiếu 3D mapping, chương trình mở thêm cơ hội để người dân và du khách, nhất là giới trẻ, tìm hiểu lịch sử chiến tranh Việt Nam và giá trị của hòa bình.

Hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), chương trình kết nối ba không gian trưng bày theo mạch kể “Từ bầu trời Hà Nội đến cánh cửa tự do.”

Tại khu trưng bày trong nhà, phần trình diễn “Hà Nội 12 ngày đêm” tái hiện cuộc chiến đấu của quân và dân miền Bắc trước cuộc tập kích bằng máy bay B-52 cuối năm 1972. Tiếp đó, phần trình chiếu về Hiệp định Paris và sắp đặt nghệ thuật “Con rối hòa bình” gợi nhắc giai đoạn chiến sự vẫn tiếp diễn sau khi Hiệp định được ký kết.

Từ khu trưng bày trong nhà, khách tham quan đến khu Chuồng cọp, nơi phục dựng một phần nhà tù Côn Đảo. Hình ảnh chiếu trên tường đá kết hợp với hoạt cảnh tái hiện điều kiện giam giữ khắc nghiệt, đồng thời khắc họa tình đồng chí và ý chí đấu tranh của các chiến sỹ cách mạng sau song sắt. Không gian này tiếp nối câu chuyện về chặng đường đấu tranh cho đến ngày đất nước thống nhất.

Điểm cuối hành trình là chuông Hòa bình, hiện vật được chế tác từ vỏ bom do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Khi khách tham quan gióng chuông, cảm biến âm thanh kích hoạt hiệu ứng trình chiếu trên mặt tiền tòa nhà trưng bày và các hiện vật ngoài trời.

Hình ảnh bình minh, hoa nở hiện lên trên nền giai điệu “Bài ca không quên”, gửi gắm thông điệp về sự hồi sinh và khát vọng hòa bình.

Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Quyền Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh cho biết, việc kết nối các hiện vật thành một câu chuyện xuyên suốt giúp người xem hiểu thêm bối cảnh lịch sử của từng không gian trưng bày.

Với khách tham quan là những người trẻ, việc đi qua khu phục dựng nhà tù rồi tự tay gióng chuông Hòa bình là cách để các em trực tiếp tham gia vào hành trình và cảm nhận ý nghĩa của câu chuyện.

Theo ông Lâm Ngô Hoàng Anh, tôn trọng sự thật lịch sử và bảo đảm an toàn cho tài liệu, hiện vật là nguyên tắc xuyên suốt khi ứng dụng công nghệ. Kịch bản, lời dẫn và hình ảnh trình chiếu được xây dựng, thẩm định trên cơ sở tư liệu lưu trữ gốc của Bảo tàng.

Mỗi đoàn giới hạn từ 50 đến 60 người, sử dụng tai nghe thuyết minh theo kênh riêng để khách dễ theo dõi nội dung và giữ sự trang nghiêm của không gian trưng bày.

Từ góc độ đơn vị lữ hành, ông Nguyễn Khoa Luân, Tổng Giám đốc Công ty Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam nhận định, việc Bảo tàng mở tour đêm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn hóa, lịch sử của khách, nhất là du khách quốc tế.

Trước đây, xe buýt hai tầng chạy tuyến buổi tối đi qua khi Bảo tàng đã đóng cửa. Với chương trình mới, doanh nghiệp dự kiến bố trí điểm đón, trả khách ngay tại bảo tàng, tần suất 30 phút một chuyến, đồng thời phối hợp với các hãng lữ hành đưa khách đến tham quan và trở về khách sạn hoặc các điểm dừng lân cận.

Ông Gilles Francioni, Tổng Giám đốc Công ty Whisper - đơn vị cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp điều hành tour cho biết, trong chuyến tham quan Bảo tàng trước lễ khai mạc, ông đặc biệt ấn tượng với những bức ảnh trưng bày và cách tái hiện đời sống của tù nhân.

Theo ông, cách bố trí các phòng trưng bày giúp khách nước ngoài dễ theo dõi nội dung. Từ kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cho các bảo tàng, ông đề cập việc sử dụng thuyết minh tự động và ứng dụng hỗ trợ tham quan để nâng cao chất lượng phục vụ.

Chương trình diễn ra đến hết ngày 31/12/2026. Từ ngày 24 - 30/11, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh sẽ miễn phí bốn suất mỗi tối.

Theo ông Lâm Ngô Hoàng Anh, hiện bảo tàng đã nhận hơn 1.000 lượt đặt vé trực tuyến đăng ký tham gia trải nghiệm “Đêm ký ức - Ước vọng hòa bình”./.