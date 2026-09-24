Theo Thông báo 6877/TB-BHXH năm 2026, từ 1/9/2026, sử dụng số định danh cá nhân (ĐDCN)/CCCD cho mã số BHXH của người tham gia. Việc chuyển đổi được cơ quan BHXH thực hiện tập trung, tự động và đồng bộ trên các phần mềm nghiệp vụ.

Đối với trường hợp thông tin cá nhân đã đầy đủ, chính xác và được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người lao động và đơn vị sử dụng lao động không phải thực hiện thủ tục hành chính để chuyển đổi.

Như vậy, khi thực hiện báo tăng người lao động từ ngày 1/9/2026, tại chỉ tiêu mã số BHXH sẽ sử dụng số định danh cá nhân/CCCD theo quy định.

Báo tăng BHXH tháng 9/2026 ghi số CCCD hay mã BHXH? - Ảnh minh hoạ

Mã số BHXH của cá nhân từ 1/9/2026 được thể hiện thế nào?

Đối với cá nhân, số định danh cá nhân/CCCD được sử dụng thay cho mã số BHXH.

Số định danh cá nhân của công dân Việt Nam gồm 12 chữ số, có cấu trúc: X₁X₂X₃X₄X₅X₆X₇X₈X₉X₁₀X₁₁X₁₂

Việc sử dụng số định danh cá nhân/CCCD giúp thống nhất thông tin nhận diện của người tham gia trên hệ thống.

Đáng chú ý, việc chuyển đổi được thực hiện tự động. Do đó, nếu thông tin đã đầy đủ, chính xác và được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì người lao động và doanh nghiệp không phải làm thêm thủ tục hành chính chỉ để chuyển mã.

Khi thực hiện báo tăng người lao động từ ngày 1/9/2026, tại chỉ tiêu mã số BHXH sẽ sử dụng số định danh cá nhân/CCCD theo quy định - Ảnh minh hoạ

Mã đơn vị của doanh nghiệp được cấu trúc ra sao?

Không chỉ thay đổi mã số BHXH của cá nhân, Thông báo 6877/TB-BHXH năm 2026 còn quy định cấu trúc mã đơn vị tham gia BHXH, BHYT.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp, bộ mã đơn vị tham gia BHXH, BHYT được cấu thành theo công thức: ĐD + ĐT + LH

Trong đó, ĐD là mã định danh đơn vị. Đối với doanh nghiệp, đây là mã số doanh nghiệp gồm 10 ký tự; đối với đơn vị có quan hệ với ngân sách, đây là mã quan hệ ngân sách gồm 7 ký tự.

ĐT là mã đối tượng, gồm 2 ký tự chữ, thể hiện mã đối tượng của người tham gia BHYT.

LH là mã loại hình sản xuất kinh doanh, gồm 3 ký tự.

Ví dụ, doanh nghiệp có mã định danh 0123456789, mã đối tượng DN, mã loại hình A03, mã đơn vị sẽ được thể hiện là: 0123456789DNA03

Đối với đơn vị thu hộ, cấu trúc mã được xác định theo công thức: ĐD + TH + HC + ĐT

Trong đó, ĐD là mã định danh đơn vị; TH là tên viết tắt của tổ chức thu hộ; HC là mã đơn vị hành chính gồm 7 ký tự và ĐT là mã điểm thu gồm 3 ký tự, từ 001 đến 999.

Như vậy, từ ngày 1/9/2026, khi doanh nghiệp thực hiện báo tăng người lao động, tại chỉ tiêu mã số BHXH sẽ sử dụng số định danh cá nhân/CCCD theo quy định mới. Với trường hợp dữ liệu đã chính xác và được xác thực, người lao động và doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục riêng để chuyển đổi.