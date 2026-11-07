Bảo tàng ATK Tân Trào: Nâng tầm không gian trưng bày, lan tỏa giá trị di sản

Nâng cấp Bảo tàng ATK Tân Trào theo hướng hiện đại

Tân Trào là vùng đất cách mạng gắn liền với những quyết sách chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, từng mái đình Tân Trào, đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào đến lán Nà Nưa… đều ghi dấu những sự kiện và mốc lịch sử trọng đại của dân tộc.

Trong tổng thể không gian di sản đó, Bảo tàng ATK Tân Trào giữ vai trò quan trọng trong việc hệ thống hóa, lưu giữ và giới thiệu các tư liệu, hiện vật lịch sử. Từ những vật dụng sinh hoạt bình dị, những bức ảnh in dấu thời gian đến các tài liệu cách mạng quan trọng, mỗi hiện vật là một chứng tích sống động tái hiện chân thực thời kỳ hào hùng của "Thủ đô Khu giải phóng", "Thủ đô Kháng chiến".

Bảo tàng ATK Tân Trào được đầu tư cải tạo, nâng cấp hiện đại. Ảnh: Khuditichtantrao.vn

Trước yêu cầu đổi mới công tác bảo tồn và nâng cao chất lượng phục vụ du khách, Bảo tàng ATK Tân Trào đã được nâng cấp với diện tích không gian trưng bày khoảng 1.300m² trên hai tầng. Việc đầu tư hiện đại hóa không gian trưng bày nhằm tối ưu hóa điều kiện lưu giữ, tạo không gian trực quan, sinh động giúp công tiếp cận sâu sắc hơn các giá trị lịch sử.

Không gian trưng bày về Quốc dân Đại hội Tân Trào đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng. Ảnh: Đỗ Phương Thảo/Bảo tàng ATK Tân Trào

Công trình tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của Khu di tích; đồng thời khắc họa đậm nét quá trình hình thành, phát triển và những đóng góp to lớn của Quốc hội Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Lễ Khánh thành các công trình tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào (ngày 8/11) là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2027) và chào mừng 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang (4/11/1831 – 4/11/2026).

Nâng cao chất lượng trưng bày, phát huy giá trị di sản

Việc cải tạo Bảo tàng ATK Tân Trào đáp ứng thiết thực nhu cầu tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm di sản ngày càng cao của Nhân dân và du khách. Nếu các di tích ngoài trời giúp người tham quan trực tiếp cảm nhận không gian lịch sử, thì Bảo tàng đóng vai trò kết nối, bổ sung tư liệu và diễn giải khoa học, giúp hành trình khám phá Tân Trào thêm hoàn chỉnh và sâu sắc.

Ở góc độ phát triển du lịch, việc nâng cấp Bảo tàng góp phần hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa - lịch sử tại Khu di tích quốc gia đặc biệt, tạo sức hút mới cho điểm đến Tân Trào.

Không gian trưng bày Bảo tàng ATK Tân Trào đáp ứng tiêu chuẩn hiện đại. Ảnh: Đỗ Phương Thảo/ Bảo tàng ATK Tân Trào

Cải tạo Bảo tàng ATK Tân Trào không đơn thuần là chỉnh trang công trình hạ tầng, mà còn là sự tiếp nối trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử. Trên mảnh đất cách mạng Tuyên Quang, mỗi di tích và hiện vật được trân trọng giữ gìn hôm nay sẽ góp phần nối dài mạch nguồn lịch sử, để truyền thống cách mạng tiếp tục lan tỏa tới các thế hệ mai sau.