Bảo tàng ATK Tân Trào - Bồi đắp tri thức và truyền cảm hứng, lòng tự hào dân tộc

Sáng 8/11, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn công tác đã cắt băng khánh thành và tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu cắt băng khánh thành Bảo tàng ATK Tân Trào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng ATK Tân Trào

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng kỷ niệm 81 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2027), 80 năm Ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026), hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) và kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang (1831 - 2026).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào

Công trình Bảo tàng ATK Tân Trào được đầu tư nhằm tạo không gian trưng bày, giới thiệu có hệ thống những sự kiện, dấu mốc lịch sử của cách mạng Việt Nam gắn với vùng đất Tân Trào, Tuyên Quang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào

Công trình được UBND tỉnh Tuyên Quang giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Nội dung đầu tư gồm xây dựng nhà Bảo tàng, phòng chiếu phim và hệ thống trưng bày, được thực hiện trong các dự án về bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, bảo đảm sự gắn kết giữa cơ sở vật chất và nội dung giới thiệu lịch sử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào

Về quy mô, nhà Bảo tàng gồm 2 tầng, diện tích tầng 1 là 2.088 m², tầng 2 là 1.144 m², bố trí các không gian triển lãm, trưng bày theo chủ đề, khối kỹ thuật, văn phòng, kho và sảnh phục vụ khách tham quan. Phòng chiếu phim có diện tích 534 m², quy mô 150 chỗ ngồi, phục vụ giới thiệu phim tư liệu, lịch sử, bổ trợ cho hoạt động trưng bày.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào

Nội dung trưng bày được tổ chức theo 4 chủ đề: “Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”, “Lựa chọn căn cứ Tân Trào”, “Thời cơ và những quyết sách lịch sử”, “Thủ đô kháng chiến”. Các chủ đề giới thiệu quá trình đồng chí Nguyễn Ái Quốc về nước, cùng Trung ương Đảng xác định đường hướng cách mạng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu; sự hình thành Khu giải phóng và việc lựa chọn căn cứ Tân Trào; những quyết định lịch sử tại Hội nghị toàn quốc của Đảng, Quốc dân Đại hội tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền; hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương tại ATK trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn công tác tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào

Thông qua tư liệu, hình ảnh, hiện vật, bản đồ và phim tư liệu, nội dung trưng bày được kết nối theo mạch lịch sử, giúp khách tham quan tìm hiểu vai trò của Tân Trào, Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến; đồng thời tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ và Nhân dân trong vùng căn cứ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn công tác tham quan Bảo tàng ATK Tân Trào

Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công đã tập trung triển khai các phần việc, tăng ca, huy động nhân lực, thiết bị, khắc phục ảnh hưởng của thời tiết để hoàn thiện công trình. Việc xây dựng cơ sở vật chất được gắn với hoàn thiện nội dung, tổ chức không gian trưng bày và lắp đặt thiết bị, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và công năng sử dụng. Đến nay, công trình đã được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng phục vụ khách tham quan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng ATK Tân Trào

Bảo tàng hoàn thành đã bổ sung không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào; phục vụ nghiên cứu, học tập và tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục chỉ đạo quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả Bảo tàng; gắn kết hoạt động của bảo tàng với hệ thống di tích lịch sử, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, du khách, góp phần phát triển du lịch về nguồn gắn với giáo dục truyền thống cách mạng.