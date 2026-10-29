Báo tấn công khiến nữ nhân viên vườn thú Hà Lan thiệt mạng

Ngày 27/10, công viên safari Beekse Bergen tại thị trấn Hilvarenbeek, miền nam Hà Lan, xác nhận một nữ nhân viên chăm sóc động vật đã qua đời do những vết thương nghiêm trọng sau vụ báo tấn công xảy ra ba ngày trước đó.

Công viên safari Beekse Bergen ở miền nam Hà Lan. Ảnh: CC BY 2.5

Theo thông báo từ ban quản lý công viên, vụ việc xảy ra ngày 24/10, khi nữ nhân viên đang làm việc một mình trong khu chuồng nuôi hai con báo Ba Tư đực.

Nạn nhân bị thương nặng ở vùng đầu và cổ nhưng vẫn cố gắng sử dụng bộ đàm để liên lạc với đồng nghiệp, yêu cầu hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, lực lượng ứng cứu đã được huy động. Một xe cứu thương cùng trực thăng cấp cứu được điều động đến hiện trường vào khoảng 11 giờ sáng cùng ngày, theo giờ địa phương.

Nữ nhân viên được đưa đến bệnh viện và trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của bà chuyển biến xấu vào tối 25/10. Dù được các bác sĩ tích cực điều trị, nạn nhân đã không qua khỏi vào ngày 27/10.

Theo thông tin từ công viên, nữ nhân viên bắt đầu làm việc tại Beekse Bergen từ năm 17 tuổi và đã gắn bó với nơi này gần 40 năm, dù có một số khoảng thời gian gián đoạn.

Đài truyền hình Hà Lan NOS cho biết nạn nhân có khoảng 8 năm kinh nghiệm chăm sóc báo. Thời điểm xảy ra vụ tấn công, bà đang ở một mình trong khu chuồng nuôi hai con báo Ba Tư đực.

Hiện nguyên nhân và diễn biến cụ thể của vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Khu vực chuồng nuôi không được lắp đặt camera giám sát, gây khó khăn cho việc xác định chính xác những gì đã xảy ra.

Thông thường, nhân viên chăm sóc động vật không được phép ở cùng không gian với các loài thú săn mồi nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện chưa rõ vì sao nữ nhân viên có mặt trong khu chuồng nuôi vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Ban quản lý Beekse Bergen cho biết một cuộc điều tra độc lập đã được tiến hành nhằm làm rõ hoàn cảnh dẫn đến vụ việc. Cơ quan thanh tra lao động Hà Lan cũng đang xem xét các tình tiết liên quan.

Sau vụ tấn công, hai con báo vẫn được chăm sóc theo chế độ bình thường. Công viên cũng dự kiến bố trí một khu vực để du khách và nhân viên gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Beekse Bergen là công viên safari nổi tiếng tại Hà Lan, nơi sinh sống của hơn 100 loài động vật. Du khách có thể khám phá công viên bằng nhiều hình thức, bao gồm đi bộ, ô tô, xe buýt và thuyền.

Trước đó, năm 2023, một nhân viên chăm sóc động vật tại vườn thú Salzburg Hellbrunn ở Áo đã thiệt mạng sau khi bị tê giác tấn công, trong khi một đồng nghiệp khác bị thương. Năm 2021, một nữ nhân viên tại công viên safari ở Chile cũng tử vong sau khi bị hổ tấn công trong lúc làm việc tại khu chuồng nuôi loài thú này.