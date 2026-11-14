Báo Singapore ca ngợi Cam Lâm là điểm đến lý tưởng

Chuyên trang du lịch CNA Luxury của Singapore vừa đăng tải bài viết ca ngợi khu vực Cam Lâm là điểm đến kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng biển cao cấp và những giá trị văn hóa lâu đời của miền duyên hải Nam Trung Bộ. Không chỉ sở hữu những bãi biển nguyên sơ trải dọc Bãi Dài, nơi đây còn mở ra hành trình khám phá những nét văn hóa độc đáo…

Một góc Bãi Dài.

Điểm dừng chân lý tưởng cho kỳ nghỉ bên bờ biển

“Cách đây khoảng một thập kỷ, Bãi Dài (Cam Lâm) vẫn còn là dải bờ biển hoang sơ. Ngày nay, sự xuất hiện của nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp đã đưa nơi đây trở thành một trong những điểm đến nghỉ dưỡng đáng chú ý nhất của Việt Nam. Các khu nghỉ dưỡng chào đón du khách bởi không gian trải rộng xanh mát, hướng biển”, tác giả giới thiệu.

Theo CNA Luxury, nơi đây tạo dấu ấn riêng nhờ cảnh sắc yên bình và riêng tư, thu hút ngày càng nhiều du khách. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là ngắm bình minh trên Bãi Dài. Khi những tia nắng đầu tiên nhuộm hồng đường chân trời, bờ cát trắng mịn và làn nước xanh trong dần hiện lên, tạo khung cảnh thanh bình, thư thái.

Không chỉ thưởng ngoạn cảnh đẹp, du khách còn có cơ hội tiếp cận các giá trị văn hóa độc đáo. Dấu ấn văn hóa được lồng ghép tinh tế trong kiến trúc các khu nghỉ dưỡng. Các công trình sử dụng chất liệu gỗ tự nhiên kết hợp hoa văn lấy cảm hứng từ nghệ thuật Champa, đưa du khách đến gần hơn với văn hóa bản địa.

Ngoài ra, tại các khu nghỉ dưỡng, du khách còn được tìm hiểu về nghệ thuật làm gốm của người Chăm qua những nghệ nhân đến từ làng gốm Bàu Trúc. Trong không gian truyền thống, du khách được trực tiếp cảm nhận sức sống của một di sản văn hóa vẫn đang được gìn giữ nguyên vẹn.

Những tác phẩm gốm Bàu Trúc được trưng bày tại một khu nghỉ dưỡng.

Thưởng thức tinh hoa ẩm thực miền biển

Ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn được CNA Luxury dành nhiều lời khen ngợi. Các món ăn truyền thống được biến tấu tinh tế với phong cách hiện đại. Nổi bật là món vịt nướng lá lốt hay cá bớp kho cùng thịt ba chỉ trong nước dừa tươi, nước mắm và tiêu xanh, ăn với cơm niêu nóng hổi. Ngoài ra, trải nghiệm hải sản đặc trưng của vùng biển nơi đây còn là món tôm hùm nướng thơm phức quyến rũ, gỏi cá mú tươi cùng nhiều món ăn được chế biến từ nguồn nguyên liệu địa phương tươi ngon.

Đặc biệt, từ Cam Lâm, tác giả giới thiệu hành trình nối dài đến phố biển Nha Trang. Nơi đây, du khách sẽ tiếp tục được tìm hiểu thêm văn hóa địa phương; trải nghiệm văn hóa cà phê Việt Nam; thưởng thức những món ăn đa dạng, đậm hương vị miền biển. Tất cả tạo nên một bức tranh ẩm thực đầy màu sắc.

Hành trình đến Khánh Hòa không chỉ đưa du khách đến với những bãi biển xanh trong và nắng vàng rực rỡ, mà còn mở ra cơ hội khám phá các giá trị văn hóa lâu đời, thưởng thức ẩm thực phong phú và cảm nhận nhịp sống đặc trưng của vùng duyên hải miền Trung.

NHƯ THẢO