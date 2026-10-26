Báo SGGP trao tặng bản đồ Việt Nam đến tỉnh Đồng Tháp

Tham dự chương trình có ông Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp.

Tại buổi trao tặng, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP thông tin khái quát về chương trình “Trao tặng bản đồ đất nước - Tự hào dấu ấn non sông” với thông điệp “Bản đồ trên tay - Tổ quốc trong tim” do báo thực hiện.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trao tặng bản đồ đến ông Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp

Theo đó, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Báo SGGP phối hợp cùng Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp - Môi trường) biên tập, xuất bản Bản đồ Việt Nam - đơn vị hành chính cấp tỉnh trên nền dữ liệu địa lý quốc gia tỷ lệ 1/4.500.000. Bản đồ có kích thước 70x100cm, được in chất lượng cao, ép gỗ và khung inox, thuận tiện cho việc trưng bày.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trao tặng bản đồ đến ông Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp

Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Đến nay, Báo SGGP đã in, phát hành hơn 100.000 tờ bản đồ để trao tặng bạn đọc; trao tặng 168 phường, xã và đặc khu tại TPHCM. Ngoài TPHCM, chương trình cũng đã được thực hiện tại 15 tỉnh, thành phố khác như: Đồng Nai, Gia Lai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Cà Mau, Nghệ An, Cần Thơ…

Ông Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tặng hoa cảm ơn bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP

Phát biểu tại chương trình, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương nhấn mạnh, thông qua việc trao tặng bản đồ đến 34 tỉnh, thành phố, Báo SGGP mong muốn góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ quốc gia; bồi đắp tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Bản đồ còn là món quà ý nghĩa, giúp các cơ quan, đơn vị có thêm dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý, điều hành.

Báo SGGP trao tặng bản đồ Việt Nam đến tỉnh Đồng Tháp

Tiếp nhận bản đồ, ông Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp trân trọng cảm ơn Báo SGGP đã dành sự quan tâm, tình cảm đối với địa phương; đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của chương trình trao tặng bản đồ Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cam kết, địa phương sẽ phân bổ hợp lý số lượng bản đồ vừa tiếp nhận đến các sở ngành; quản lý, sử dụng hiệu quả bản đồ trong công tác nghiên cứu, quản lý, điều hành ở địa phương.

Đoàn công tác Báo SGGP trao bản đồ Việt Nam đến các sở ngành của tỉnh Đồng Tháp