Báo SGGP tiếp Đoàn Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo SGGP cùng các thành viên Ban Biên tập và đại diện nhiều phòng, ban chuyên môn của Báo SGGP.

Đoàn cán bộ Lào tìm hiểu hoạt động xuất bản của Báo SGGP. Ảnh: VIỆT NGA

Giới thiệu khái quát về Báo SGGP, đồng chí Nguyễn Khắc Văn điểm lại quá trình hình thành, phát triển cùng những cột mốc đáng nhớ của báo. Đồng chí Nguyễn Khắc Văn thông tin về những yêu cầu đối với người làm báo SGGP trong giai đoạn hiện nay và vai trò của cơ quan báo Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông tin - tuyên truyền, phản ánh đời sống kinh tế - xã hội.

Đồng chí cũng chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các ấn phẩm báo in, báo điện tử và phát triển nội dung trên nhiều nền tảng thuộc hệ sinh thái số của Báo SGGP.

Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT NGA

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Văn, hiện hệ sinh thái số của Báo SGGP đạt hơn 2 triệu lượt truy cập và tương tác mỗi ngày. Từ một tờ báo Đảng của địa phương, Báo SGGP đã vươn ra toàn quốc, có sức lan tỏa mạnh trên không gian số nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc.

Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn trao quà lưu niệm đến đồng chí Somsack Sakounkham, trưởng đoàn công tác. Ảnh: VIỆT NGA

Đồng chí Somsack Sakounkham tặng quà lưu niệm đến đồng chí Nguyễn Khắc Văn. Ảnh: VIỆT NGA

Thời gian qua, Báo SGGP từng bước phát triển báo chí đa phương tiện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng truyền thông đa nền tảng để mở rộng khả năng tiếp cận bạn đọc. Bên cạnh nhiệm vụ chính trị song hành nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, nhiều năm qua Báo SGGP còn đẩy mạnh thực hiện kinh tế báo chí. Theo đồng chí Nguyễn Khắc Văn, đây là thách thức lớn, đòi hỏi người làm báo thay đổi quyết liệt, không ngừng đổi mới sáng tạo, vừa giữ vững nhiệm vụ chính trị vừa nâng cao chất lượng thông tin phục vụ độc giả.

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn khẳng định, dù truyền thông xã hội phát triển mạnh và còn nhiều thách thức phía trước, Báo SGGP kiên định không thương mại hóa báo chí, giữ vững nhiệm vụ chính trị, vững vàng trong thời kỳ bùng nổ thông tin số hiện nay.

Tại buổi làm việc, đồng chí Somsack Sakounkham giới thiệu công tác quản lý báo chí và những vấn đề đặt ra với hoạt động báo chí tại Lào. Đồng chí Somsack Sakounkham cho biết, chuyến thăm nhằm trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu quá trình vận hành của Báo SGGP, đặc biệt là học tập kinh nghiệm về kinh tế báo chí.

Đồng chí Somsack Sakounkham phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT NGA

Cảm ơn những chia sẻ của lãnh đạo Báo SGGP, đồng chí Somsack Sakounkham đánh giá, đây là kinh nghiệm quý để phía Lào học hỏi, áp dụng. Kinh tế báo chí cũng là vấn đề các cơ quan báo chí Việt Nam và Lào cùng quan tâm khi đổi mới phương thức hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng từ phía công chúng.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục được vun đắp trên nhiều lĩnh vực. Hợp tác giữa các cơ quan báo chí góp phần tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp và thúc đẩy sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Đoàn cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại Báo SGGP, chiều 26-10-2026. Ảnh: VIỆT NGA