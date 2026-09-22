Báo SGGP mở diễn đàn 'Lựa chọn nào cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập?'

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TPHCM

Theo đó, ngày 31-7-2026, Bộ GD-ĐT có Công văn số 4991/BGDĐT-GDPT đề nghị Sở GD-ĐT ba địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh THCS và THPT.

Việc xây dựng Thông tư mới nhằm rà soát, hoàn thiện các quy định về tuyển sinh trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Như vậy, điểm mới đáng chú ý của dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến là giảm số lượng môn thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập từ ba môn xuống còn hai môn là Toán và Ngữ văn. Trong đó, thời gian làm bài môn Ngữ văn là 120 phút, môn Toán 90 phút hoặc 120 phút.

Bên cạnh quy định về số môn thi, Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các địa phương góp ý các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số trong tuyển sinh; tính khả thi của các quy định về thi tuyển THCS, THPT; khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TPHCM

Chia sẻ với Báo SGGP, một chuyên viên Phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD-ĐT TPHCM), cho biết, đề xuất bỏ hay giữ môn thi thứ ba tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập cần được xem xét kỹ lưỡng dựa trên nhiều yếu tố như chương trình giáo dục, mục tiêu cần đạt ở các môn học, chiến lược phát triển giáo dục, các chủ trương/đề án trọng điểm phát triển giáo dục của thành phố...

Trong khi đó, về phía các trường học, hiệu trưởng một trường THCS ở phường Bình Đông (TPHCM) cho hay, từ đầu năm học 2026-2027 đến nay, phụ huynh và học sinh lớp 9 liên tục hỏi về các môn thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2027-2028 để chủ động xây dựng kế hoạch học tập.

Trước đó, hầu hết giáo viên và học sinh lớp 9 "đoán già, đoán non" năm nay TPHCM không thể chọn môn tiếng Anh là môn thi thứ ba của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Nguyên nhân là do theo quy định của Bộ GD-ĐT, môn thi thứ ba không được áp dụng một môn quá ba năm, trong khi TPHCM đã chọn môn tiếng Anh là môn thi thứ ba của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập trong ba năm qua.

Nhiều ý kiến khác đề xuất Bộ GD-ĐT có thể quy định kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập gồm từ 2-3 môn. Những địa phương có điều kiện tổ chức tốt kỳ thi như Hà Nội, TPHCM… có thể chọn phương án thi ba môn. Những địa phương chưa đủ điều kiện có thể tổ chức thi hai môn Ngữ văn và Toán.

Riêng đối với học sinh, hầu hết các ý kiến đều cho rằng việc giảm số lượng môn thi giúp học sinh bớt áp lực ôn tập nhiều môn, tập trung thời gian đầu tư hai môn chính là Toán và Ngữ văn.

Song, một số ý kiến lại cho rằng việc bỏ môn thi thứ ba là Ngoại ngữ khiến các em thiếu động lực đầu tư cho môn Tiếng Anh, thậm chí ảnh hưởng quá trình học tập trong bốn năm học cấp THPT.

Nhằm ghi nhận các ý kiến đóng góp đa chiều của chuyên gia, cán bộ quản lý trường học, giáo viên, học sinh và phụ huynh về việc bỏ hay giữ môn thi thứ ba của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập, Báo SGGP mở diễn đàn "Lựa chọn nào cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập?".

Các ý kiến đóng góp gửi về địa chỉ mail toasoan@sggp.org.vn