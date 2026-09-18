Báo Sài Gòn Giải Phóng và Trường Đại học Luật TPHCM ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Khắc Văn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; TS Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM; Bùi Thị Hồng Sương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; PGS-TS Vũ Văn Nhiêm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM; PGS-TS Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Luật TPHCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng, chiều 18-9. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khắc Văn cho biết, sau sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan báo chí, Báo SGGP là một trong tám cơ quan báo chí chủ lực của quốc gia, là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ TPHCM; thực hiện tuyên truyền, cổ động chính trị, truyền thông chính sách; các chuyên đề, ấn phẩm báo chí chuyên sâu.

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn nhấn mạnh về mối quan hệ hợp tác sâu sắc giữa hai đơn vị, đặc biệt trong công tác tuyên truyền pháp luật và đào tạo. "Báo SGGP sẽ thực hiện tốt nội dung cam kết để đạt hiệu quả cao nhất, phục vụ tốt nhất cho độc giả, người học và giảng viên của trường", đồng chí Nguyễn Khắc Văn khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn phát biểu tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo TS Lê Trường Sơn, việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác là sự gặp gỡ giữa hai sứ mệnh cùng hướng đến cộng đồng, đưa chủ trương, chính sách và pháp luật vào cuộc sống; đồng thời chuyển tải những vấn đề từ thực tiễn đời sống đến các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và cơ quan hoạch định chính sách.

Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Luật TPHCM kiên định mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu, phản biện và tư vấn chính sách, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật. Báo SGGP với truyền thống, uy tín và năng lực báo chí đa phương tiện, có thế mạnh đặc biệt trong việc chuyển tải thông tin chính xác, kịp thời, nhân văn và dễ tiếp cận đến đông đảo bạn đọc. Khi tri thức pháp lý được kết nối với năng lực báo chí chuyên nghiệp, giá trị tạo ra không chỉ thuộc về hai đơn vị, mà trước hết phục vụ người dân và sự phát triển của Thành phố.

TS Lê Trường Sơn phát biểu tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo TS Lê Trường Sơn, một quy định pháp luật chỉ thật sự phát huy giá trị khi được xã hội hiểu đúng và thực hiện đúng; còn tri thức học thuật chỉ thật sự sống động khi được kiểm nghiệm trong thực tiễn và được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi với công chúng. Sự đồng hành giữa Trường Đại học Luật TPHCM và Báo SGGP sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách ấy.

Lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng bản đồ cho Trường Đại học Luật TP.HCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phối hợp tổ chức giải thưởng “Tinh hoa pháp lý" Trường Đại học Luật TPHCM và Báo SGGP sẽ phối hợp tổ chức giải thưởng “Tinh hoa pháp lý - Legal Elite Award”. Đây là giải thưởng uy tín do trường tổ chức thường niên và trao giải vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của trường (30-3), nhằm vinh danh các đóng góp tiêu biểu về pháp luật quy mô toàn quốc và có tầm ảnh hưởng lớn. Báo SGGP sẽ đăng tải các tin, bài, clip về giải thưởng từ giai đoạn phát động đến khi trao giải trong chuyên trang Pháp Luật và Cuộc sống trên báo in và báo điện tử, các nền tảng số; đồng hành hỗ trợ nhà trường đưa ra các giải pháp truyền thông nâng cao hình ảnh và uy tín của giải thưởng theo từng năm. Ngoài ra, báo còn tham gia tuyên truyền cho các sự kiện, hoạt động chính của trường, nhất là trong công tác hướng nghiệp, tuyển sinh nghiên cứu khoa học, xây dựng và góp ý pháp luật, tuyên truyền pháp luật đến cộng đồng; có thể phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc tọa đàm đối với các vấn đề pháp lý mà hai bên cùng quan tâm, chú trọng để góp ý hoàn thiện các quy định pháp luật; đưa ra các khuyến nghị về chính sách liên quan đến mọi vấn đề của cuộc sống. Hai bên có thể phát triển các dự án hợp tác khác trong tương lai mà chưa được đề cập trong lần ký kết này.