Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng 25 bản đồ Việt Nam cho tỉnh Nghệ An

Quang cảnh chương trình trao tặng bản đồ Việt Nam cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đoàn công tác Báo Sài Gòn Giải Phóng do đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Phó Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tiếp nhận bản đồ; cùng dự có đại diện một số sở, ngành và cơ quan báo chí.

Hoạt động thuộc chương trình “Trao tặng bản đồ đất nước - Tự hào dấu ấn non sông”, với thông điệp “Bản đồ trên tay - Tổ quốc trong tim”, do Báo Sài Gòn Giải Phóng triển khai sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, với sự đồng hành của Agribank.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Duy

Chương trình được Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý, thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, biên tập, xuất bản bản đồ Việt Nam theo hệ thống đơn vị hành chính mới. Bản đồ có tỷ lệ 1/4.500.000, kích thước 70 x 100 cm.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh ý nghĩa của việc trao tặng bản đồ trong bối cảnh cả nước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, góp phần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận diện hệ thống đơn vị hành chính mới của đất nước. Đến nay, chương trình đã được triển khai tại 12 tỉnh, thành phố.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh cũng chia sẻ về tình cảm, sự quan tâm của Báo Sài Gòn Giải Phóng đối với Nghệ An thông qua nhiều hoạt động, đặc biệt là công tác an sinh xã hội, với kinh phí hỗ trợ bình quân khoảng 500 triệu đồng mỗi năm; qua đó mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng hành của tỉnh trong các hoạt động thời gian tới.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An tiếp nhận bản đồ, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh trân trọng cảm ơn Báo Sài Gòn Giải Phóng và Agribank đã dành sự quan tâm, tình cảm đối với tỉnh; đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của chương trình.

Lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng bản đồ Việt Nam đến tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh khẳng định, tỉnh Nghệ An sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả số bản đồ được trao tặng, phát huy giá trị trong công tác thông tin, tuyên truyền về hệ thống đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.