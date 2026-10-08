Báo Sài Gòn Giải Phóng thông báo tuyển dụng chuyên viên chuyển đổi số báo chí

Mô tả công việc:

- Khảo sát, phân tích và đề xuất tối ưu quy trình sản xuất, biên tập, xuất bản và phân phối nội dung đa nền tảng.

- Tham gia xây dựng, quản trị, vận hành và phát triển CMS, website, ứng dụng, cơ sở dữ liệu và các hệ thống phục vụ hoạt động của tòa soạn.

- Nghiên cứu, đề xuất và triển khai ứng dụng AI, tự động hóa vào các khâu biên tập, tìm kiếm, kiểm tra, phân tích dữ liệu, quản trị và sản xuất nội dung.

- Phối hợp giữa bộ phận nghiệp vụ, kỹ thuật và các đơn vị liên quan để xây dựng, triển khai các sản phẩm và giải pháp báo chí số.

- Tiếp nhận yêu cầu thực tế từ các phòng, ban; phân tích bài toán nghiệp vụ và đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp.

- Đánh giá hiệu quả các hệ thống, công cụ đang sử dụng; đề xuất cải tiến, tích hợp hoặc phát triển giải pháp mới.

- Hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ nhân sự trong quá trình ứng dụng công nghệ, AI và các công cụ số vào công việc.

- Yêu cầu chuyên môn: Tốt nghiệp đại học các ngành CNTT, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Báo chí – Truyền thông hoặc ngành có liên quan.

- Có từ 02 năm kinh nghiệm trong một hoặc nhiều lĩnh vực: sản phẩm số, báo chí điện tử, chuyển đổi số, CNTT, AI hoặc dữ liệu.

- Có khả năng tìm hiểu và phân tích quy trình hoạt động của tòa soạn, đặc biệt là quy trình sản xuất và xuất bản nội dung đa nền tảng.

- Có kiến thức về CMS, website, cơ sở dữ liệu, API, máy chủ/cloud và các nền tảng số.

- Có khả năng ứng dụng AI và các công cụ tự động hóa vào công việc thực tế.

- Có khả năng phân tích yêu cầu nghiệp vụ và chuyển hóa thành yêu cầu, giải pháp hoặc sản phẩm công nghệ.

- Có năng lực phối hợp giữa nghiệp vụ báo chí – công nghệ – dữ liệu – AI.

- Ưu tiên:

+ Có kinh nghiệm làm việc tại cơ quan báo chí, truyền thông hoặc đơn vị triển khai chuyển đổi số

+ Đã tham gia triển khai CMS, báo điện tử, ứng dụng di động hoặc hệ thống quản trị nội dung.

+ Có kinh nghiệm với Generative AI, automation, chatbot, RAG hoặc các giải pháp khai thác dữ liệu.

+ Có khả năng đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ người dùng.

Hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Đơn dự tuyển

2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (thời gian xác nhận không quá 6 tháng)

3. Giấy giám sức khỏe (không quá 6 tháng)

4. Bản sao đăng ký thường trú, tạm trú, Căn cước công dân

5. Bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ chuyên môn

Thời gian nộp hồ sơ:

Từ ngày thông báo đến hết ngày 31-10-2026

Địa điểm nộp hồ sơ:

Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ (không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện), tại Văn phòng Báo SGGP, số 432- 434 Nguyễn Thị Minh khai, phường Bàn Cờ, TPHCM.

Điện thoại: (028) 39294062 (gặp chị Minh Nguyệt)