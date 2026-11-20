Tại lễ tuyên dương tác phẩm báo chí tiêu biểu viết về giáo dục TPHCM năm 2026 do Hội Nhà báo TPHCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức, Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt giải một giải Nhì và ba giải Khuyến khích. Cuộc thi nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp GD-ĐT TPHCM, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20-11.

Các tuyến bài đoạt giải của Báo Sài Gòn Giải Phóng, gồm “Ứng dụng AI trong giáo dục” của nhóm tác giả Võ Thanh Hùng, Nguyễn Tấn Thu Tâm, Đặng Thị Trinh, Đỗ Văn Thiện, Ngô Thanh Chiêu, Võ Hoàng Triều đoạt giải Nhì.

Các tác phẩm đoạt giải Khuyến khích, gồm: “Đột phá đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược” của tác giả Võ Thanh Hùng. Tác phẩm “Gen Alpha vươn mình thức dậy”, nhóm tác giả Nguyễn Tuyết Nhi, Lê Thị Tường Vi, Nguyễn Bá Hưng, Nguyễn Tú Ngân. Tác phẩm “Cơn lốc phim AI: Drama ảo, hệ lụy thật” nhóm tác giả Nguyễn Tuyết Nhi, Lê Thị Tường Vi, Nguyễn Bá Hưng, Nguyễn Tú Ngân (Ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ- Báo Sài Gòn Giải Phóng).

Bốn tuyến bài của Báo Sài Gòn Giải Phóng đoạt giải Nhì và giải Khuyến khích tại cuộc thi viết "Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TPHCM" năm 2026

Theo Ban tổ chức cuộc thi, có 21 tác phẩm được tuyên dương gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Tổng giá trị tiền thưởng theo mức quy định trong Điều lệ là 95 triệu đồng.

21 tác phẩm được tuyên dương gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích

Theo Ban Giám khảo, các tác phẩm được xét chọn phản ánh những vấn đề sát với đời sống học đường. Các loạt bài về an toàn bữa ăn bán trú, quyền học của học sinh và tình trạng thiếu sách giáo khoa cho thấy vai trò của báo chí trong phát hiện bất cập, làm rõ vấn đề và gợi mở hướng xử lý cho cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục. Các tác phẩm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đặt ra những câu hỏi cụ thể về hiệu quả sử dụng công nghệ, năng lực số của học sinh và yêu cầu an toàn khi đưa AI vào dạy học...

Đại diện ban tổ chức tặng hoa cho đội ngũ giám khảo của cuộc thi

Bà Lý Việt Trung, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TPHCM, cho biết cuộc thi viết "Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TPHCM" lần thứ 4, năm 2026 tiếp tục khẳng định ý nghĩa của một giải thưởng báo chí chuyên đề, góp phần động viên đội ngũ những người làm báo quan tâm, đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đồng thời tạo thêm một diễn đàn để những vấn đề của ngành giáo dục được nhìn nhận từ nhiều góc độ, với tinh thần xây dựng và trách nhiệm xã hội.

Qua các tác phẩm dự thi, có thể nhận thấy bức tranh giáo dục TPHCM được phản ánh khá phong phú, từ những thành tựu trong đổi mới giáo dục, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đến những vấn đề thiết thân như an toàn trường học, bữa ăn bán trú, học phí, sách giáo khoa, cơ sở vật chất, quyền học tập của học sinh và những thách thức đặt ra trong quá trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Nhiều tác phẩm không chỉ phản ánh những gì đang diễn ra trong nhà trường mà còn đặt giáo dục trong mối quan hệ với sự phát triển của thành phố, với yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm công bằng xã hội và chuẩn bị hành trang cho thế hệ trẻ bước vào tương lai.

Bà Lý Việt Trung, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TPHCM, cho biết cuộc thi viết "Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TPHCM" lần thứ 4, năm 2026 tiếp tục khẳng định ý nghĩa của một giải thưởng báo chí chuyên đề

Theo bà Lý Việt Trung, thông qua những tác phẩm dự thi, nhiều thành tựu, mô hình hay, cách làm sáng tạo và tấm gương đẹp đã được giới thiệu, lan tỏa. Đồng thời, những bất cập, khó khăn và vấn đề đặt ra trong thực tiễn giáo dục cũng được phản ánh, phân tích, góp phần thúc đẩy sự quan tâm của xã hội và trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Các tác phẩm có chất lượng tốt đã cho thấy báo chí không đứng ngoài quá trình đổi mới giáo dục. Bằng sự quan sát độc lập, khả năng phát hiện vấn đề, tinh thần phản biện và trách nhiệm với công chúng, báo chí có thể góp phần thúc đẩy những thay đổi tích cực trong nhà trường và trong công tác quản lý giáo dục.

Một nền giáo dục phát triển cần được ghi nhận những thành tựu, nhưng cũng cần được nhìn nhận trung thực về những hạn chế. Một môi trường giáo dục lành mạnh cần những câu chuyện đẹp để nuôi dưỡng niềm tin, nhưng cũng cần những tiếng nói phản biện có trách nhiệm để kịp thời phát hiện và khắc phục bất cập.Báo chí đồng hành với giáo dục không có nghĩa chỉ nói về những điều tốt đẹp. Sự đồng hành có trách nhiệm còn thể hiện ở việc dám đặt câu hỏi, dám chỉ ra những vấn đề cần thay đổi và kiên trì bảo vệ những giá trị cốt lõi của giáo dục, trước hết là quyền lợi của người học.

"Trong bối cảnh TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, báo chí viết về giáo dục càng cần nâng cao tính chuyên nghiệp, khả năng phân tích, năng lực phản biện và sức sáng tạo... Bởi giá trị cao nhất của một tác phẩm báo chí về giáo dục không chỉ nằm ở việc tác phẩm ấy được bao nhiêu người đọc, mà còn ở những nhận thức được thay đổi, những vấn đề được giải quyết và những cơ hội tốt đẹp hơn được mở ra cho người học"- bà Lý Việt Trung, chia sẻ.