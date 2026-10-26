Báo quốc tế đưa tin về xe sách lưu động của ông chủ nhà sách Cá Chép

South China Morning Post giới thiệu dự án Sách đến mọi nhà của ông Trần Đại Thắng, giám đốc Đông A. Ảnh: SCMP.

Ngày 25/10, South China Morning Post (SCMP) của Trung Quốc đăng bài viết về các dự án xe sách lưu động tại Việt Nam và Thái Lan bối cảnh người làm sách nỗ lực đưa tác phẩm đến gần hơn với độc giả ngoài các đô thị lớn.

Bài viết dự án “Sách đến mọi nhà” do ông Trần Đại Thắng, nhà sáng lập Đông A - chủ nhà sách Cá Chép, thực hiện. Chuyến đi khởi hành từ TP.HCM ngày 15/7, dự kiến kéo dài đến tháng 7/2027. Hiện, xe sách đã đến Hải Phòng.

SCMP giới thiệu chi tiết ông Thắng trực tiếp tham gia giới thiệu và bán sách tại các điểm dừng. Ông cũng vẽ lên bìa sách để tạo những bản riêng biệt. Tại Đà Nẵng, báo nhấn mạnh thông tin ông từng vẽ minh họa lên 22 cuốn hồi ký của mình, mỗi bìa có hình ảnh khác nhau.

Bài viết dẫn lại một cuộc gặp tại quán cà phê vỉa hè, khi ông Thắng trò chuyện với hai người trẻ. Trong đó, có người cho biết mình không đọc sách. Sau cuộc trò chuyện, người này mua một cuốn sách.

Ông Thắng cho rằng bên cạnh chất lượng và hình thức, giá sách cần phù hợp với khả năng chi trả của nhiều nhóm độc giả. Theo ông, người muốn đọc không nên từ bỏ sách chỉ vì giá cả.

SCMP cũng đề cập mô hình xe sách Somelee tại Thái Lan, với mục tiêu đi qua toàn bộ 77 tỉnh trong hai năm. Dự án hướng đến những khu vực ngoài Bangkok (Thái Lan), nơi độc giả có ít cơ hội tiếp cận các hoạt động sách hơn. Xe sách áp dụng mức giảm giá 15-30% và có những chương trình giảm sâu hơn cho học sinh, sinh viên.