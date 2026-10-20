Bảo quản nghiêm ngặt hơn 8.400 mẫu hài cốt liệt sĩ trước khi vận chuyển ra Hà Nội. Video: Tuấn Anh

Trang trọng tiếp nhận, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ

Tại khu vực quân sự Sân bay quốc tế Cần Thơ, các thùng chứa mẫu sinh phẩm được cán bộ, chiến sĩ nâng niu, tiếp nhận và chuyển vào khu vực lưu giữ tạm. Hoạt động được tổ chức trang nghiêm, với sự phối hợp giữa lực lượng Quân khu 9 và Quân chủng Phòng không - Không quân.

Xe chuyên dụng được bố trí trang nghiêm, với dòng chữ "Tổ quốc ghi công". Ảnh: Tuấn Anh

Cán bộ, chiến sĩ đưa các thùng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt xuống khu vực bàn giao. Ảnh: Tuấn Anh

Các thùng mẫu được cán bộ, chiến sĩ nâng niu, chuyển giao cẩn trọng qua từng vị trí. Ảnh: Tuấn Anh

Lực lượng quân đội phối hợp tiếp nhận, bàn giao từng thùng mẫu sinh phẩm trước khi đưa vào nơi lưu giữ. Ảnh: Tuấn Anh

Từng thùng mẫu được vận chuyển trang trọng. Ảnh: Tuấn Anh

Theo kế hoạch, lễ bàn giao chính thức dự kiến diễn ra ngày 21/10. Đây là đợt vận chuyển thứ hai sau đợt bàn giao 15.401 mẫu sinh phẩm vào ngày 5/10.

Kiểm tra, niêm phong nghiêm ngặt trước giờ vận chuyển

Sau khi được tiếp nhận, các thùng mẫu sinh phẩm được tập kết tại phòng lưu giữ tạm, kiểm tra số lượng và thực hiện niêm phong theo quy định. Lực lượng kiểm soát quân sự túc trực, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình bảo quản.

Cán bộ các đơn vị phối hợp kiểm tra, đối chiếu các thùng chứa mẫu sinh phẩm trước khi niêm phong. Ảnh: Tuấn Anh

Trao đổi về quy trình bảo quản, Đại úy Lại Vũ Huy Hoàng, Trợ lý Phòng Quân y, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9 cho biết, các đơn vị đã phối hợp chuẩn bị phòng lưu giữ tạm tại khu vực quân sự Sân bay quốc tế Cần Thơ, bảo đảm yêu cầu chuyên môn của Cục Quân y.

Theo Đại úy Lại Vũ Huy Hoàng, mẫu sinh phẩm được bảo quản ở nhiệt độ từ 15 đến 20 độ C, độ ẩm 45–55%, tránh ánh sáng trực tiếp, bảo đảm thông khí và hạn chế tạp chất xâm nhập.

Lực lượng kiểm soát quân sự làm nhiệm vụ bảo vệ các thùng mẫu sinh phẩm tại phòng lưu giữ tạm. Ảnh: Tuấn Anh

Chiến sĩ kiểm soát quân sự túc trực trước phòng lưu giữ mẫu đã được niêm phong. Ảnh: Tuấn Anh

Đại diện các đơn vị phối hợp niêm phong phòng lưu giữ mẫu sinh phẩm sau khi hoàn tất kiểm tra. Ảnh: Tuấn Anh

Đại úy Lại Vũ Huy Hoàng chia sẻ, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ sau hơn 50 năm chiến tranh gặp nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực thực hiện đúng quy trình, với mong muốn sớm xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.

"Đây không chỉ là thực hiện mệnh lệnh từ cấp trên mà còn là mệnh lệnh từ trái tim", Đại úy Lại Vũ Huy Hoàng xúc động chia sẻ.

Các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được bàn giao trang trọng, bảo quản trong khu vực niêm phong, có lực lượng canh gác nghiêm ngặt trước khi vận chuyển về Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh