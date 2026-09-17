Báo Quân đội nhân dân trao 600 cuốn sách tặng Thư viện cộng đồng xã Bằng Luân (tỉnh Phú Thọ)

Với nhận thức văn hóa đọc phát triển là nền tảng vững chắc để xây dựng xã hội tri thức, xã Bằng Luân đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện thành lập thư viện cộng đồng.

Mục đích của thư viện cộng đồng là hình thành không gian đọc thuận lợi, nâng cao tri thức, giải trí lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, nhân dân.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình phát động trao tặng - tiếp nhận sách nhằm phát huy tinh thần tự nguyện, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân trong việc đóng góp, trao tặng sách; huy động, tiếp nhận các loại sách có nội dung phù hợp, thiết thực, có giá trị sử dụng lâu dài; xây dựng nguồn sách phong phú, phục vụ nhu cầu đọc, học tập, nghiên cứu, giải trí lành mạnh của cộng đồng. Tổng số sách tiếp nhận tại buổi lễ là hơn 2.000 cuốn.

Đại tá, nhà báo Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch Liên chi hội nhà báo Báo Quân đội nhân dân, Trưởng phòng biên tập Văn hóa - Thể thao - đại diện Báo Quân đội nhân dân trao tặng sách tới đại diện xã Bằng Luân.

Trước mắt, Thư viện cộng đồng đặt tại nhà văn hóa thôn Đồng Tiến với cơ sở vật chất có thể phục vụ 30-40 người đọc cùng thời điểm, có ứng dụng công nghệ thông tin. Xã Bằng Luân sẽ tiếp tục củng cố các nhà văn hóa thôn để phát triển văn hóa đọc toàn diện trên địa bàn.

Các đại biểu và các em học sinh tại chương trình.

Đồng chí Phạm Chí Hà, Phó chủ tịch UBND xã Bằng Luân cho biết: Mỗi cuốn sách được trao tặng sẽ được đưa vào sử dụng kịp thời, trao truyền những giá trị tốt đẹp đến người đọc. Xã Bằng Luân mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng thư viện cộng đồng.

Với tình cảm của đội ngũ nhà báo chiến sĩ, những năm qua, Báo Quân đội nhân dân có mối quan hệ tốt đẹp với các xã trên địa bàn huyện Đoan Hùng trước đây, trong đó có xã Bằng Luân. Thời gian qua, Báo Quân đội nhân dân chủ trì, phối hợp, vận động Thư viện Quân đội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và cán bộ, phóng viên, nhân viên, người lao động trong tòa soạn quyên góp được 600 cuốn sách. Đề tài các cuốn sách khá đa dạng về lịch sử đất nước, dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khoa học thường thức, văn hóa, văn nghệ, thiếu nhi...

Đại tá, nhà báo Nguyễn Văn Hải phát biểu.

Chia sẻ tại chương trình, Đại tá, nhà báo Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch Liên chi hội nhà báo Báo Quân đội nhân dân, Trưởng phòng biên tập Văn hóa - Thể thao nhấn mạnh: “Thông qua việc trao tặng sách cho thư viện xã Bằng Luân hôm nay, Báo Quân đội nhân dân mong muốn đóng góp một phần tri thức văn hóa, khoa học đến với bà con nhân dân và các em học sinh xã Bằng Luân. Trao tặng sách là trao gửi niềm tin vào những điều tốt đẹp, góp phần khơi mở, phát huy những giá trị tích cực từ văn hóa đọc, đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách về cơ hội tiếp cận tri thức giữa các vùng miền. Chúng tôi hy vọng, mỗi cuốn sách sẽ góp phần nuôi dưỡng thêm ước mơ, mở ra những chân trời tri thức mới, đánh thức những tiềm năng, khát vọng mới cho mỗi người đọc, nhất là các em học sinh trung du miền núi”.

Các đại biểu và các em học sinh tham quan trưng bày sách.

Bằng Luân là xã được sáp nhập từ 4 xã Bằng Luân, Bằng Doãn, Phúc Lai, Minh Lương thuộc huyện Đoan Hùng trước đây. Là xã trung du miền núi của tỉnh Phú Thọ, xã Bằng Luân mới có diện tích gần 60km2, dân số hơn 17.000 người. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Bằng Luân ngày càng phát triển giàu mạnh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.