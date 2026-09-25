Bão Polo, Nolo mạnh lên từ hai phía Thái Bình Dương

Ảnh vệ tinh cho thấy bão Nolo trên Thái Bình Dương, phía nam Hawaii, ngày 24-9-2026. Ảnh: NOAA

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) đưa tin bão Nolo đã mạnh lên cấp 1 ở khu vực Trung tâm Thái Bình Dương vào tối 25-9 (giờ địa phương) và được dự báo tiếp tục mạnh lên khi tiến về đảo Hawaii. Khu vực này có thể hứng lượng mưa 380-760mm, thậm chí cao hơn, đến ngày 27-9. Đảo Maui cũng đối mặt nguy cơ lũ lụt.

Lượng mưa lớn nhất được dự báo tập trung ở phía Đông Nam đảo Hawaii, nơi từng chịu ảnh hưởng của bão Lala hồi tháng 8 vừa qua. Do vậy, khu vực này được cảnh báo có nguy cơ cao tái diễn tình trạng cộng đồng bị cô lập, ngập lụt và đường sá bị cuốn trôi.

Hawaii đã ban bố tình trạng khẩn cấp, huy động hơn 230 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia và đóng cửa các trường học. Công ty điện lực Hawaii cũng điều động các đội khôi phục điện đến Oahu, Maui và đảo Hawaii để ứng phó với bão Nolo

Trong khi đó, bão Polo duy trì cường độ cấp 4-5 khi di chuyển dọc bờ biển Mexico. NHC dự báo bão mạnh trở lại cấp 5 vào ngày 26-9. Tại thành phố cảng Lázaro Cárdenas, bang Michoacán, nước biển tràn vào nhà dân ngày 25-9, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở kinh doanh.

Trước diễn biến phức tạp, Mexico đã triển khai 15.000 nhân viên an ninh dọc bờ biển, đóng cửa trường học, bố trí nơi trú ẩn và sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao. Guerrero và Michoacán được xác định là những khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất của bão Polo.

Người dân đặt các bao cát làm rào chắn chống sóng mạnh do bão Polo gây ra. Ảnh: PHYS.ORG

Hiện còn 2 cơn bão khác ở xa đất liền, gồm bão Odalys trên Thái Bình Dương và bão nhiệt đới Fay trên Bắc Đại Tây Dương. Theo các chuyên gia dự báo, chuỗi bão này xuất hiện trong bối cảnh El Niño, hiện tượng khí hậu định kỳ làm ấm một số vùng ở Thái Bình Dương và có xu hướng làm gia tăng hoạt động của bão nhiệt đới ở một số khu vực.