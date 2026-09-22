Bão Polo mạnh lên cấp 5 ngoài khơi Mexico

Theo NHC, bão Polo có thể tiếp tục mạnh lên trong ngày 22 và 23/9, đồng thời gây nguy cơ lũ quét và lở đất tại một số khu vực. Tâm bão được dự báo di chuyển gần bờ biển phía Tây Nam Mexico trong những ngày tới nhưng vẫn ở ngoài khơi.

Cơ quan khí tượng Mexico đã phát cảnh báo tại một số bang ven Thái Bình Dương, trong đó có Guerrero, nơi có thành phố nghỉ dưỡng Acapulco. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Mexico thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão nhiệt đới trên cả hai bờ Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, chủ yếu trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 11 hằng năm.

Tại Nhật Bản, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 5 người mất tích sau khi bão Dujuan gây mưa lớn, dẫn đến lũ lụt và sạt lở đất tại Tokyo và các khu vực lân cận.

Tại tỉnh Chiba, mưa lớn gây ngập nhiều nhà dân và làm gián đoạn tạm thời nguồn điện của khoảng 58.000 hộ gia đình vào sáng 22/9. Đây là khu vực từng hứng chịu mưa lớn hồi tháng 8 và đầu tháng 9.

Nhật Bản thường hứng chịu các cơn bão mạnh vào cuối mùa Hè và đầu mùa Thu. Trong mùa Thu này, các cơn bão đã làm gián đoạn một số sự kiện tại Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) đang được tổ chức tại quốc gia này.