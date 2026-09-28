Bão Polo áp sát Mexico, Cabo San Lucas đóng cửa các bãi biển

Theo Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC), lúc 8 giờ sáng 27-9 (theo giờ địa phương), tâm bão cách Cabo San Lucas khoảng 450 km về phía Tây - Tây Nam.

Polo có sức gió duy trì tối đa khoảng 205 km/giờ, di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với tốc độ khoảng 19 km/giờ.

Chính quyền địa phương đã đóng cửa các bãi biển. Ảnh: Reuters

NHC dự báo bão sẽ chuyển hướng về phía bắc rồi đông bắc, tiếp cận bờ phía tây Baja California Sur trong ngày 28-9 và vượt qua bán đảo trong đêm.

Mưa lớn đã khiến nhiều khu vực ven biển Mexico phải triển khai các biện pháp ứng phó, gồm sơ tán, đóng cảng và hủy lớp học.

Dự báo, bão Polo có thể gây lượng mưa khoảng 100-200 mm tại Baja California, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở trước khi hệ thống thời tiết di chuyển qua vịnh California về phía các bang Sonora và Chihuahua.

Tại Los Cabos, chính quyền địa phương đã đóng cửa các bãi biển ở Cabo San Lucas và San José del Cabo.

Ngày 27-9, khu vực này duy trì cờ đen, đồng nghĩa cấm người dân và du khách xuống biển do sóng lớn và thời tiết nguy hiểm.

Chính quyền Los Cabos yêu cầu người dân, du khách tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ và theo dõi thông báo chính thức.

Polo từng đạt cường độ bão cấp 5 trong những ngày trước đó, nhưng đã suy yếu qua cấp 4 xuống cấp 3 trước khi tiếp cận Baja California Sur.