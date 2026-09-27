Bao Phương Vinh nhận bao nhiêu tiền thưởng cho ngôi á quân bi-a thế giới?

Ở trận bán kết giải Billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2026 diễn ra tối 27/9 tại Pháp, Bao Phương Vinh đối đầu Tasdemir Tayfun, cơ thủ lừng danh người Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng hạng 9 thế giới và từng 3 lần vô địch World Cup.

Bao Phương Vinh vào chung kết sau màn ngược dòng nghẹt thở

Tayfun nhập cuộc tốt, nhanh chóng dẫn Bao Phương Vinh với tỉ số 8-3. Tuy nhiên, cơ thủ Việt Nam lập tức đáp trả để san hòa 10-10. Sau đó, Tayfun liên tiếp tung ra hai series 8 điểm và 5 điểm, qua đó tạo cách biệt 26-14 sau hiệp đầu.

Bước sang hiệp 2, Tayfun tiếp tục gia tăng khoảng cách lên 30-14. Trong thế bị dẫn sâu, Bao Phương Vinh vẫn thi đấu đầy bản lĩnh, kiên trì rút ngắn cách biệt. Một series 6 điểm giúp cơ thủ Việt Nam vượt lên dẫn ngược 32-31. Trận đấu càng về cuối càng diễn ra nghẹt thở. Bao Phương Vinh có thời điểm dẫn 39-32, nhưng Tayfun lập tức đáp trả bằng series 14 điểm để dẫn ngược 46-39.

Khi bị đối thủ dẫn 42-47, Bao Phương Vinh một lần nữa cho thấy bản lĩnh ở thời khắc quyết định. Cơ thủ Việt Nam tung series 7 điểm để vượt lên dẫn 49-47. Tayfun chỉ ghi thêm được 1 điểm trước khi Bao Phương Vinh thực hiện đường cơ quyết định, khép lại trận đấu với chiến thắng 50-48 sau 25 lượt cơ.

Chiến thắng kịch tính đưa Bao Phương Vinh vào chung kết World Championship 2026 diễn ra vào khuya 27/9. Đối thủ của cơ thủ Việt Nam ở trận tranh chức vô địch là Eddy Merckx. Siêu sao người Bỉ đang đứng hạng 2 thế giới, nổi tiếng với biệt danh “thần cơ”, đã đánh bại Sameh Sidhom (Ai Cập) với tỷ số 50-47 sau 24 lượt cơ ở trận bán kết còn lại.

Merckx nổi tiếng với bản lĩnh ở những trận chung kết. Trong khi đó, Bao Phương Vinh là nhà vô địch thế giới năm 2023 và trở lại trận chung kết thế giới sau 3 năm.

Ngay từ đầu trận, Eddy Merckx tạo sức ép với series 6 điểm để dẫn 8-2. Bao Phương Vinh kiên trì bám đuổi và rút ngắn cách biệt xuống 12-13. Trận đấu sau đó diễn ra giằng co và liên tục đổi chiều. Bao Phương Vinh tung series 7 điểm để vượt lên dẫn 22-18. Tuy nhiên, Eddy Merckx lập tức đáp trả bằng một đường cơ 6 điểm, đưa cơ thủ Bỉ trở lại dẫn 24-22. Không nao núng, Phương Vinh tiếp tục có series 7 điểm để một lần nữa chiếm ưu thế. Sau hiệp đầu, cơ thủ Việt Nam dẫn 29-24.

Bao Phương Vinh giành ngôi á quân tại giải Billiards carom 3 băng vô địch thế giới

Sang hiệp 2, Eddy Merckx cho thấy đẳng cấp của một tay cơ hàng đầu thế giới. Siêu sao người Bỉ tung series 15 điểm để đảo ngược thế trận, vượt lên dẫn 39-30 rồi nới cách biệt lên 41-30. Bao Phương Vinh tận dụng cơ hội khi đối thủ mắc sai sót để ghi điểm liên tiếp, rút ngắn tỷ số xuống 39-41 và thắp lại hy vọng về một màn ngược dòng. Thế nhưng đúng thời điểm quyết định, Eddy Merckx thể hiện bản lĩnh với series 9 điểm, khép lại trận chung kết với chiến thắng 50-39 sau 19 lượt cơ.

Kết quả này giúp Eddy Merckx giành chức vô địch World Championship 2026, một lần nữa khẳng định sức mạnh của “ông vua của những trận chung kết”. Ông nhận được cúp vô địch cùng 40.000 euro (gần 1,2 tỷ đồng). Với vị trí á quân, Bao Phương Vinh nhận 20.000 euro (gần 600 triệu đồng).