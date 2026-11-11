Báo Phụ nữ Việt Nam đoạt giải C Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc'

Phóng viên Nguyễn Thu Hà (bìa trái) của Báo Phụ nữ Việt Nam nhận giải C tại Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025-2026

Lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Tham dự buổi lễ có: bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan báo chí và đông đảo nhà báo, phóng viên.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cơ quan báo chí và đông đảo nhà báo, phóng viên tham dự Lễ trao giải

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII được phát động nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Tính đến hết ngày 31/7/2026, Ban Tổ chức đã nhận được 2.767 tác phẩm thuộc 5 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí, từ hơn 100 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Qua vòng sơ khảo, 116 tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo. Trên cơ sở đánh giá, chấm điểm, Hội đồng Chung khảo đã chọn 90 tác phẩm tiêu biểu để trao giải, gồm 4 giải A, 15 giải B, 29 giải C và 42 giải Khuyến khích.

Trong đó, Báo Phụ nữ Việt Nam vinh dự được trao Giải C cho loạt 3 bài "Đổi mới thực chất hoạt động Mặt trận" của nhóm tác giả Nguyễn Thu Hà - Trần Lệ Thủy. Kết quả này là sự động viên, khích lệ đối với những người làm báo của Báo Phụ nữ Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phản ánh các hoạt động của Mặt trận, đời sống xã hội và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các tác phẩm dự giải năm nay có chất lượng, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sáng tạo, phản ánh toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; những kết quả nổi bật trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhiều tác phẩm đi sâu vào những vấn đề lớn, cấp thiết của đất nước, làm nổi bật hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong vận động Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ trao giải

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn, có ý nghĩa chiến lược và quyết định đối với những thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Theo bà Hà Thị Nga, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội và yêu cầu mới, việc tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga đề nghị các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên và biên tập viên tiếp tục đồng hành cùng MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời phát hiện những bất cập từ thực tiễn, đồng thời đề xuất giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội.

Bà Hà Thị Nga cũng nhấn mạnh, báo chí cần tiếp tục lan tỏa những tấm gương bình dị mà cao quý, những mô hình hay ở cơ sở, những cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước; phản ánh nhịp sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo, qua đó kết nối cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trao giải C cho các tác giả

Đáng chú ý, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII - năm 2025-2026 cũng là mùa giải cuối cùng được tổ chức như một giải báo chí độc lập do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì. Theo Quy định số 217 ngày 28/8/2026 của Ban Bí thư và Công văn số 1332 ngày 3/11/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương, từ năm 2027, giải thưởng này sẽ trở thành một hạng mục của Giải báo chí Quốc gia.

Tổng biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam Phí Quốc Thuyên (giữa) chúc mừng 2 tác giả Nguyễn Thu Hà và Trần Lệ Thủy đoạt giải C Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII

Dù thay đổi hình thức tổ chức, đề tài về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn tiếp tục là không gian sáng tạo rộng mở đối với những người làm báo, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.