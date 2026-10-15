Báo Pháp: Vịnh Hạ Long là kỳ quan nên chiêm ngưỡng một lần trong đời

Tàu thuyền giữa những đảo đá vôi trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Marina Lobato/Unsplash.

Trong bài viết đăng ngày 5/10, tác giả Aurélie Michel của Routard.com dành nhiều lời ca ngợi cho vịnh Hạ Long, đồng thời gợi ý những hành trình giúp du khách khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của di sản thiên nhiên Việt Nam.

Một đêm giữa lòng di sản

Theo Routard, vịnh Hạ Long thuộc nhóm những cảnh quan ngoạn mục nhất châu Á, thậm chí trên thế giới. Hàng nghìn đảo đá vôi với hình dáng khác nhau nhô lên giữa mặt biển, tạo nên khung cảnh mà du khách khó có thể tìm thấy ở nơi khác.

Tuy nhiên, cẩm nang Pháp cho rằng một chuyến tham quan ngắn trong ngày khó đủ để cảm nhận hết vẻ đẹp của vùng vịnh. Du khách nên dành thời gian nghỉ lại trên du thuyền, khám phá các hang động, chèo kayak và tìm đến những khu vực ít đông đúc hơn.

Những đảo đá vôi giữa mặt nước vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên được cẩm nang du lịch Pháp Routard đánh giá là điểm đến đáng chiêm ngưỡng một lần trong đời. Ảnh: Joe deSousa/Wikimedia Commons.

Từ cảng Tuần Châu, những chuyến du thuyền đưa du khách đi qua các đảo đá vôi, len giữa những vách núi dựng đứng và những vùng nước xanh ngọc. Routard ví những khối đá vôi giữa biển như các tháp đường khổng lồ. Tùy theo ánh sáng và thời điểm trong ngày, cảnh vật lại mang những sắc thái khác nhau.

Tác giả đặc biệt khuyến nghị du khách dành ít nhất một đêm trên vịnh. Khi các tàu tham quan trong ngày đã trở về bến, không gian trở nên yên tĩnh hơn. Du khách có thể ngắm hoàng hôn từ boong tàu, nghỉ đêm giữa những đảo đá và thức dậy trong tiếng chim hót buổi sớm. Với Routard, đó là những khoảnh khắc làm nên sự khác biệt giữa một chuyến ghé thăm thông thường và hành trình thực sự khám phá Hạ Long.

Chèo thuyền kayak là một trong những hoạt động được du khách lựa chọn khi khám phá vịnh Hạ Long. Ảnh: Christophe95/Wikimedia Commons.

Bên cạnh du thuyền, chèo kayak cũng là hoạt động được cẩm nang Pháp khuyến khích. Những chiếc thuyền nhỏ có thể đi sát chân núi, qua các lối nước hẹp và tiếp cận những bãi cát nằm khuất sau các dãy đá vôi. Ở khoảng cách gần, du khách có thể quan sát rõ những vách đá cao, các hốc đá bị nước biển bào mòn và những khoảng nước lặng nằm sâu giữa các đảo.

Khám phá hang động và ngắm Hạ Long từ trên cao

Trong số các điểm tham quan nổi tiếng, Routard nhắc đến hang Đầu Gỗ, động Thiên Cung và hang Sửng Sốt. Mỗi hang động có cấu trúc và vẻ đẹp riêng, với những khối thạch nhũ hình thành qua hàng triệu năm.

Hang Sửng Sốt gây ấn tượng bởi không gian rộng lớn cùng hệ thống nhũ đá phong phú.

Hang Sửng Sốt gây ấn tượng bởi không gian rộng lớn cùng hệ thống nhũ đá phong phú. Động Thiên Cung nổi tiếng với những khối thạch nhũ có hình dáng đa dạng, trong khi hang Đầu Gỗ gắn với nhiều câu chuyện lịch sử và truyền thuyết địa phương.

Nếu muốn quan sát toàn cảnh vùng vịnh, du khách có thể đến đảo Ti Tốp. Sau khi vượt qua khoảng 400 bậc thang, một vùng biển rộng với những đảo đá nối tiếp nhau hiện ra trước mắt.

Đây cũng là một trong những điểm ngắm cảnh và chụp ảnh được nhiều du khách lựa chọn khi đến Hạ Long.

Tàu du lịch giữa những đảo đá vôi trên vịnh Hạ Long, nhìn từ đảo Ti Tốp. Ảnh: Jakub Hałun/Wikimedia Commons.

Dù vậy, Routard lưu ý các điểm tham quan nổi tiếng thường khá đông khách, nhất là vào mùa cao điểm. Với những người muốn có thêm thời gian tận hưởng thiên nhiên, cẩm nang gợi ý tìm đến những tuyến hành trình xa hơn.

Bái Tử Long, một lựa chọn cho người thích yên tĩnh

Nằm ở phía đông bắc vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long được Routard giới thiệu như một điểm đến đáng cân nhắc đối với những du khách muốn tránh các tuyến tham quan đông đúc.

Bái Tử Long có cảnh quan tương đồng với Hạ Long, gồm những đảo đá vôi, mặt nước xanh và các vịnh nhỏ nằm khuất giữa núi. Tuy nhiên, lượng tàu du lịch ở đây ít hơn, tạo cảm giác yên bình cho hành trình.

Một trong những địa điểm được cẩm nang Pháp nhắc tới là làng chài Vung Viêng. Du khách có thể ngồi thuyền truyền thống, đi qua những ngôi nhà nổi và tìm hiểu cuộc sống gắn với nghề biển của người dân địa phương.

Hoạt động nuôi cấy ngọc trai cũng được Routard giới thiệu như một trải nghiệm giúp du khách tìm hiểu thêm về sinh kế trên vùng biển này.

Đối với những người đã từng đến Hạ Long hoặc muốn có một kỳ nghỉ ít ồn ào, Bái Tử Long là lựa chọn để khám phá cảnh quan biển đảo theo cách thong thả hơn.

Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới lần đầu vào năm 1994 nhờ giá trị thẩm mỹ nổi bật. Năm 2000, di sản tiếp tục được ghi danh với những giá trị địa chất, địa mạo đặc biệt.

Năm 2023, UNESCO thông qua việc mở rộng di sản, bổ sung quần đảo Cát Bà, hình thành khu Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà.

Theo UNESCO, khu di sản có diện tích 65.650 ha, gồm 1.133 đảo và đảo nhỏ, sở hữu hệ thống địa hình karst biển tiêu biểu cùng nhiều hệ sinh thái có giá trị.