Báo Pháp luật Việt Nam trao quyết định về công tác cán bộ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Vũ Hoài Nam chúc mừng hai đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các đồng chí trong quá trình công tác.

Đối với đồng chí Bùi Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập Vũ Hoài Nam ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện khối lượng công việc lớn, nhân sự mỏng. Tổng Biên tập mong muốn đồng chí Bùi Thị Thu Hằng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời cho biết Đảng ủy, Ban Biên tập sẽ tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự để hỗ trợ hoạt động của Ban Thời sự - Nội chính.

Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Vũ Hoài Nam phát biểu giao nhiệm vụ

Đối với đồng chí Lương Thị Vân Anh, Tổng Biên tập nhấn mạnh việc đảm nhận nhiệm vụ trong lĩnh vực kinh tế là bước chuyển mới trong quá trình công tác của đồng chí, đòi hỏi sự chủ động, nỗ lực thích ứng với yêu cầu chuyên môn.

Tổng Biên tập đề nghị đồng chí Lương Thị Vân Anh trên cương vị mới phát huy kinh nghiệm, năng lực công tác, tăng cường hoạt động đối ngoại, chủ động tiếp cận các lĩnh vực kinh tế; đồng thời yêu cầu các đồng chí Phó Trưởng ban phối hợp, hỗ trợ, phát huy thế mạnh chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban.

Nhân dịp này, Tổng Biên tập Vũ Hoài Nam bày tỏ tin tưởng hai đồng chí sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng Ban Kinh tế - Doanh nhân Lương Thị Vân Anh trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tin tưởng, quan tâm và giao trọng trách mới. Đồng chí xác định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi bản thân phải không ngừng học hỏi, nỗ lực và đổi mới để đáp ứng yêu cầu công việc.

Đồng chí Lương Thị Vân Anh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Vân Anh cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Biên tập cùng sự chia sẻ, góp ý và đồng hành của các đồng nghiệp trong cơ quan.