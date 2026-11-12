Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp truyền thông về hoạt động Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh

TS Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam và Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ các đơn vị liên quan của hai cơ quan.

Chương trình phối hợp nhằm tăng cường thông tin về hoạt động của Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh trên các ấn phẩm, nền tảng truyền thông của Báo Pháp luật Việt Nam; qua đó phản ánh nhiệm vụ, kết quả công tác và sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng, đồng hành cùng người dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị chiều 12/11. Ảnh: Thu Uyên

Phản ánh toàn diện nhiệm vụ, lan tỏa hình ảnh người lính Biên phòng

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng bày tỏ sự vui mừng trước việc hai cơ quan thống nhất xây dựng chương trình phối hợp truyền thông. Theo Đại tá Thăng, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường thông tin về nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, nhất là những công việc thường xuyên, thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ trên các tuyến biên giới biển và khu vực cửa khẩu cảng.

Đại tá Thăng nhấn mạnh, nhiệm vụ của lực lượng không chỉ gắn với bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới biển mà còn bao gồm quản lý, kiểm soát cửa khẩu cảng, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), cứu hộ, cứu nạn và thực hiện công tác dân vận, chăm lo đời sống Nhân dân.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng còn triển khai nhiều hoạt động hướng về người dân, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo học sinh và đồng hành cùng ngư dân phát triển kinh tế biển. Việc phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tạo điều kiện để những hoạt động này được thông tin đầy đủ, kịp thời, gần gũi hơn với công chúng, giúp người dân hiểu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và những khó khăn, vất vả của người lính nơi tuyến đầu.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Thu Uyên

Trên cơ sở đó, kế hoạch phối hợp xác định 7 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: người lính biển; người lính giữ cửa ngõ giao thương; người lính đấu tranh với tội phạm; người lính đồng hành cùng kinh tế biển; người lính gần dân; xây dựng đơn vị chính quy; bảo đảm hậu cần - kỹ thuật.

Các nội dung bao quát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và đời sống của lực lượng. Trong đó, nhóm chủ đề “Người lính giữ biển” tập trung phản ánh công tác bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển; quản lý địa bàn và duy trì khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Với chủ đề “Người lính giữ cửa ngõ giao thương”, các sản phẩm truyền thông đề cập hoạt động quản lý, kiểm soát người, phương tiện xuất nhập cảnh; cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động giao thương, vận tải, logistics tại khu vực cửa khẩu cảng.

Nhóm nội dung về đấu tranh phòng chống tội phạm tập trung phản ánh công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy, xuất nhập cảnh trái phép và vi phạm pháp luật trên biển, tại cửa khẩu cảng. Chương trình cũng hướng tới những hoạt động đồng hành cùng kinh tế biển, hỗ trợ ngư dân, tuyên truyền pháp luật, cứu hộ, cứu nạn, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phản ánh công tác xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Đổi mới cách tiếp cận, tăng cường tác nghiệp thực tế

Phát biểu tại Hội nghị, TS Vũ Hoài Nam cho biết, thời gian qua, Báo Pháp luật Việt Nam đã có nhiều hoạt động phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tại các địa phương, thông tin về những đóng góp, hy sinh thầm lặng của người lính trong bảo vệ biên giới, hỗ trợ Nhân dân, chăm lo đời sống và phát triển cộng đồng.

Đối với Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đánh giá đây là địa bàn có nhiều nhiệm vụ đặc thù, gắn với hoạt động trên biển, quản lý cửa khẩu cảng và bảo đảm an ninh cho các hoạt động giao thương. Vì vậy, việc xây dựng chương trình phối hợp truyền thông có tính hệ thống sẽ tạo điều kiện để thông tin về lực lượng được triển khai thường xuyên, đa dạng và có chiều sâu hơn.

TS Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu. Ảnh: Thu Uyên

Theo TS Nam, trước đây, hoạt động phối hợp chủ yếu được thực hiện thông qua việc phóng viên tham dự, đưa tin về các sự kiện, hoạt động cụ thể. Chương trình lần này là cơ sở để hai bên chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn đề tài, tổ chức tác nghiệp và phát triển sản phẩm truyền thông theo từng nhóm nội dung.

Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đề nghị các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh chủ động chia sẻ lịch công tác, hoạt động, sự kiện và những nội dung có thể phối hợp tuyên truyền để phóng viên nắm bắt, tham gia từ sớm. Báo cũng mong muốn được tiếp cận thực tế, tìm hiểu quá trình thực hiện nhiệm vụ, tăng cường các bài viết chuyên đề, phóng sự phản ánh chiều sâu hoạt động của lực lượng.

Việc tham gia tác nghiệp tại một số hoạt động, chuyên án hoặc nhiệm vụ chuyên môn đặc biệt, khi được cấp có thẩm quyền cho phép, sẽ giúp phóng viên có thêm chất liệu thực tế, ghi nhận sinh động quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Bà Võ Thị Phương Thảo - Phó Trưởng phụ trách Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, đề xuất bổ sung những chủ đề gần gũi, giàu tính thực tế như “Một ngày của chiến sĩ Bộ đội Biên phòng” hoặc “Một ngày ở đồn Biên phòng”. Theo bà, việc tiếp cận đời sống, công việc thường nhật của cán bộ, chiến sĩ sẽ giúp các sản phẩm báo chí có thêm chiều sâu, thể hiện chân thực hơn hình ảnh người lính.

Bà cũng đề xuất tạo điều kiện để phóng viên tham gia ghi hình, theo chân các chiến sĩ trong một số hoạt động thực tế, nhất là nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, khi được lãnh đạo hai bên thống nhất và bảo đảm các yêu cầu về nghiệp vụ, bảo mật.

Bà Võ Thị Phương Thảo - Phó Trưởng phụ trách Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ tại Hội nghị. Ảnh: Thu Uyên

Từ góc độ phát triển sản phẩm truyền thông, bà Lê Phạm Hạnh Dung - Tổng Thư ký chuyên trang Video Pháp luật cho rằng, cần tăng cường những hình thức truyền thông hiện đại như video ngắn, clip và nội dung trên mạng xã hội. Những hình thức này có khả năng truyền tải hình ảnh gần gũi, trực quan, giúp công chúng dễ tiếp cận hơn với hoạt động của Bộ đội Biên phòng.

Bà Lê Phạm Hạnh Dung - Tổng Thư ký chuyên trang Video Pháp luật nêu ý kiến. Ảnh: Thu Uyên

Ông Nguyễn Văn Huy - Phó Trưởng phụ trách Ban Truyền thông Đa phương tiện, đề cập khả năng mở rộng sản phẩm trên hệ sinh thái của Báo Pháp luật Việt Nam, gồm Báo in, Báo điện tử, các chuyên mục, Video và nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube. Việc đa dạng hóa hình thức thể hiện góp phần mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Văn Huy - Phó Trưởng phụ trách Ban Truyền thông Đa phương tiện. Ảnh: Thu Uyên

Tăng cường phối hợp, bảo đảm an toàn thông tin

Đại tá Nguyễn Đình Trí - Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, đánh giá chương trình phối hợp sẽ đưa hoạt động truyền thông của lực lượng lên một bước mới. Theo Đại tá Trí, trước đây, hoạt động phối hợp chủ yếu là phóng viên tham dự, đưa tin về các sự kiện thường xuyên; trong khi cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị là nguồn cung cấp thông tin thực tế nhưng nhiều người chưa được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ báo chí, kỹ năng viết tin, bài.

Từ thực tế đó, Đại tá Trí đề nghị Báo Pháp luật Việt Nam hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ báo chí, kỹ năng viết và xây dựng tác phẩm cho cán bộ làm công tác thông tin tại các đơn vị. Qua đó, các đơn vị có thể chủ động cung cấp thông tin, phát hiện đề tài và phối hợp với phóng viên xây dựng những sản phẩm truyền thông sinh động, chính xác hơn.

Đại tá Nguyễn Đình Trí - Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Thu Uyên

Thượng tá Trịnh Hoàng Hùng - Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, cho rằng hoạt động của lực lượng trên địa bàn Thành phố có phạm vi rộng, gắn với nhiều nhiệm vụ trên biển, tuyến sông, quản lý tàu quốc tế, xuất nhập cảnh và kiểm soát tại cửa khẩu cảng. Đây là những nội dung có thể khai thác thành sản phẩm truyền thông chuyên sâu, giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò của lực lượng trong bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn hoạt động giao thương.

Ông đề xuất nghiên cứu các nội dung phản ánh hoạt động kiểm tra, kiểm soát tàu khách quốc tế, tàu thuyền tại các cảng; đồng thời khẳng định các đơn vị sẽ phối hợp cung cấp thông tin, triển khai chương trình sau khi kế hoạch được ký kết.

Thượng tá Trịnh Hoàng Hùng - Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Uyên

Đối với công tác phòng chống tội phạm, Thượng tá Nguyễn Trung Hiếu - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, thống nhất với định hướng phối hợp và đề nghị tăng cường trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ để phóng viên tiếp cận các nội dung chuyên môn.

Ông cũng đề xuất tạo điều kiện cho phóng viên tham gia ghi nhận thực tế một số chuyên án, hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm khi được cấp có thẩm quyền cho phép, bảo đảm yêu cầu nghiệp vụ, bảo mật thông tin và an toàn cho lực lượng cũng như phóng viên.

Thượng tá Nguyễn Trung Hiếu - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Uyên

Theo kế hoạch, Báo Pháp luật Việt Nam sẽ gửi nội dung, đề cương dự kiến tới Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh thông qua cơ quan chính trị trước ít nhất 7 ngày khi tổ chức tác nghiệp. Hai bên phối hợp trao đổi, xây dựng đề tài, đề cương, kịch bản và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai.

TS Vũ Hoài Nam, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ các đơn vị liên quan của hai cơ quan tại Hội nghị Ký kết. Ảnh: Thu Uyên

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu đã được phê duyệt, tạo điều kiện cho phóng viên tiếp cận các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ và nhân vật phù hợp; đồng thời phân công đầu mối phối hợp thực hiện chương trình.

Về phía Báo Pháp luật Việt Nam, lãnh đạo Báo cam kết chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phóng viên, biên tập viên thực hiện chương trình trên tinh thần khách quan, chính xác, trách nhiệm; tuân thủ quy định pháp luật, quy định về hoạt động báo chí và các yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin.

Việc ký kết chương trình phối hợp giữa Báo Pháp luật Việt Nam và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tạo cơ sở để hai bên chủ động triển khai các hoạt động truyền thông trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thu Uyên

Thông qua những sản phẩm báo chí đa dạng, có chiều sâu và gắn với thực tiễn, chương trình hướng tới phản ánh đầy đủ hơn nhiệm vụ của lực lượng, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng tận tụy, trách nhiệm, gần dân; góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.