Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức, diễn ra từ ngày 16 đến 18/11/2026 tại Hà Nội. Đây là hoạt động thể thao có ý nghĩa thiết thực, tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết giữa những người làm báo và các cơ quan báo chí.

Tham gia Hội khỏe năm nay, đoàn vận động viên Báo Pháp luật Việt Nam đã tích cực tranh tài ở nhiều bộ môn, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết và quyết tâm cao. Kết quả, đoàn đã giành tổng cộng 5 Huy chương Đồng, gồm: 1 Huy chương Đồng môn bóng đá nam; 1 Huy chương Đồng môn cờ tướng - phóng viên Nguyễn Văn Khương; 2 Huy chương Đồng môn Pickleball ở nội dung đôi nam - Phóng viên Nguyễn Anh Quốc và Nguyễn Sỹ Hồng (Phó Trưởng ban Kinh tế doanh nhân) và đôi nam nữ - Phóng viên Nguyễn Thị Kim Ngân và Phạm Quốc Cường (Trưởng ban Bạn đọc) ; 1 Huy chương Đồng môn đi bộ - Phóng viên Nguyễn Văn Phước. Đặc biệt, đội bóng Báo Pháp luật Việt Nam còn giành Giải Phong cách, cầu thủ Nguyễn Văn Thượng xuất sắc đạt danh hiệu Vua phá lưới môn bóng đá.

Ở môn bóng đá nam, đội bóng Báo Pháp luật Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu nhiệt huyết, đoàn kết và quyết tâm cao. Đặc biệt, trong cuộc đối đầu với đội bóng Báo An ninh Thủ đô, các cầu thủ Báo Pháp luật Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng, thi đấu chủ động, phối hợp ăn ý và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0.

Bên cạnh thành tích tập thể, cầu thủ Nguyễn Văn Thượng đã để lại dấu ấn cá nhân nổi bật khi giành danh hiệu Vua phá lưới môn bóng đá. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, khả năng chuyên môn và đóng góp của cầu thủ trong suốt quá trình thi đấu.

Với tinh thần thi đấu đoàn kết, thái độ văn minh và đề cao tinh thần fair-play, đội bóng Báo Pháp luật Việt Nam đã giành Huy chương Đồng cùng Giải Phong cách. Đồng hành cùng đội bóng tại Hội khỏe, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Trần Ngọc Hà - Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam đã trực tiếp có mặt tại sân thi đấu để động viên, cổ vũ các cầu thủ. Sự quan tâm của lãnh đạo Báo là nguồn khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực để các thành viên tự tin, nỗ lực và thi đấu hết mình.

Không chỉ thành công ở môn bóng đá, đoàn vận động viên Báo Pháp luật Việt Nam còn đạt được những kết quả tích cực ở các bộ môn khác.

Ở bộ môn Pickleball, Báo Pháp luật Việt Nam đã đạt 2 Huy chương Đồng nội dung đôi nam và đôi nam nữ.

Tại môn cờ tướng và đi bộ, các vận động viên của Báo cũng thi đấu nỗ lực, mang về thêm hai Huy chương Đồng. Những kết quả này cho thấy sự tham gia tích cực, tinh thần hưởng ứng phong trào thể dục thể thao của cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động trong toàn cơ quan.

Chia sẻ về kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Sỹ Hồng, Phó Trưởng Ban Kinh tế doanh nhân Báo Pháp luật Việt Nam, Đội trưởng đội bóng Báo Pháp luật Việt Nam cho biết: "Tôi rất vui và tự hào về những thành tích mà đoàn vận động viên Báo Pháp luật Việt Nam đã đạt được tại Hội khỏe năm nay. Đây là kết quả của sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết và nhiệt tình của từng thành viên. Đặc biệt, sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Báo đã tiếp thêm động lực để anh em tự tin thi đấu. Với chúng tôi, ý nghĩa của Hội khỏe không chỉ nằm ở huy chương hay thứ hạng mà còn là cơ hội giao lưu, gắn kết đồng nghiệp, lan tỏa tinh thần thể thao và xây dựng phong trào rèn luyện sức khỏe trong cơ quan".

Để đạt được những kết quả trên, đoàn vận động viên Báo Pháp luật Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Biên tập, Liên Chi hội Nhà báo, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam.

Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 không chỉ là sân chơi tranh tài mà còn là dịp để những người làm báo gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đồng nghiệp và lan tỏa lối sống tích cực. Những thành tích đạt được tại Hội khỏe năm nay là niềm vui, sự khích lệ đối với tập thể Báo Pháp luật Việt Nam, góp phần xây dựng hình ảnh người làm báo năng động, khỏe mạnh, đoàn kết, trách nhiệm, không chỉ vững vàng trong công việc chuyên môn mà còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.

Một số hình ảnh Đoàn thể thao Báo Pháp luật Việt Nam tham gia Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026:

Các vận động viên bộ môn Pickleball.

Các cầu thủ đội bóng Báo Pháp luật Việt Nam.

Báo Pháp luật Việt Nam đạt giải 3 Bộ môn Pickleball đôi nam nữ.

Nội dung Pickleball đôi nam cũng đạt Huy chương Đồng.

Cầu thủ Nguyễn Văn Thượng (áo trắng) xuất sắc đạt danh hiệu Vua phá lưới