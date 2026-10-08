Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng Nhà xuất bản Tư pháp nhân Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành Việt Nam

Tại buổi gặp mặt, TS. Vũ Hoài Nam gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động Nhà xuất bản Tư pháp nhân ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành Việt Nam. Đồng chí Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Nhà xuất bản Tư pháp trong công tác xuất bản, đặc biệt là xuất bản các ấn phẩm pháp luật, phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo, phổ biến, giáo dục pháp luật và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

TS. Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt, chia sẻ những tình cảm, kỷ niệm trong thời gian công tác tại Nhà xuất bản Tư pháp và gửi lời chúc mừng nhân Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành Việt Nam.

74 năm qua, ngành Xuất bản, In và Phát hành Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc lưu giữ, phổ biến và lan tỏa tri thức, các giá trị văn hóa, tư tưởng; đồng thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo bạn đọc. Trong lĩnh vực pháp luật, mỗi ấn phẩm xuất bản không chỉ cung cấp kiến thức mà còn góp phần nâng cao nhận thức pháp lý, xây dựng ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong xã hội.

Là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam và Nhà xuất bản Tư pháp có nhiều điểm tương đồng về nhiệm vụ, cùng hướng tới mục tiêu đưa thông tin và tri thức pháp luật đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và xã hội. Nếu báo chí có ưu thế về tính nhanh nhạy, kịp thời thì xuất bản có thế mạnh về tính hệ thống, chuyên sâu và khả năng lưu giữ tri thức lâu dài. Sự phối hợp giữa hai đơn vị vì vậy có ý nghĩa thiết thực trong việc đa dạng hóa phương thức truyền thông pháp luật.

Đặc biệt, buổi gặp mặt cũng là dịp để TS. Vũ Hoài Nam chia sẻ những cảm xúc và kỷ niệm trong thời gian từng công tác tại Nhà xuất bản Tư pháp. Những năm tháng gắn bó với Nhà xuất bản đã để lại trong ông nhiều dấu ấn về công việc, đồng nghiệp và những câu chuyện nghề đáng nhớ.

Những câu chuyện được nhắc lại trong không khí thân tình khiến cuộc gặp không chỉ mang ý nghĩa chúc mừng nhân ngày truyền thống, mà còn là dịp để những người từng gắn bó với Nhà xuất bản cùng nhìn lại một chặng đường nghề nghiệp với nhiều dấu ấn.

TS. Vũ Hoài Nam mong muốn Báo Pháp luật Việt Nam và Nhà xuất bản Tư pháp tiếp tục giữ gìn sự gắn bó, nghĩa tình; tăng cường phối hợp trong các hoạt động chuyên môn, truyền thông và xuất bản, cùng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Bộ Tư pháp.

Ông Quách Văn Dương, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp phát biểu, chia sẻ về ý nghĩa Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành Việt Nam; đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm và những lời chúc tốt đẹp của Báo Pháp luật Việt Nam dành cho Nhà xuất bản Tư pháp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Quách Văn Dương, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp bày tỏ vui mừng và xúc động trước sự quan tâm của TS. Vũ Hoài Nam và Báo Pháp luật Việt Nam dành cho Nhà xuất bản.

Ông Quách Văn Dương cũng chia sẻ nhiều cảm xúc và kỷ niệm trong thời gian công tác tại Nhà xuất bản Tư pháp; đồng thời cho rằng mỗi chặng đường phát triển của Nhà xuất bản đều ghi dấu sự nỗ lực, trách nhiệm và tâm huyết của nhiều thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động.

Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp trân trọng cảm ơn TS. Vũ Hoài Nam và Báo Pháp luật Việt Nam đã dành thời gian đến thăm, chúc mừng Nhà xuất bản nhân ngày truyền thống; đồng thời gửi lời chúc tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác Báo Pháp luật Việt Nam và lãnh đạo, cán bộ Nhà xuất bản Tư pháp trao đổi trong không khí thân tình, cùng chia sẻ những câu chuyện nghề và tình cảm gắn bó giữa hai đơn vị trong mái nhà chung Bộ Tư pháp.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành Việt Nam, Báo Pháp luật Việt Nam chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động Nhà xuất bản Tư pháp luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xuất bản pháp luật và công tác tư pháp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.