Báo nước ngoài ngợi ca hương vị hấp dẫn của cơm gà Hội An

Bài viết ca ngợi món cơm gà Hội An trên trang SCMP. (Ảnh chụp màn hình)

Món cơm gà Hội An của Việt Nam vừa được giới thiệu trên trang South China Morning Post (SCMP), với những nhận xét tích cực về hương vị, cách chế biến và sự kết hợp tinh tế giữa các nguyên liệu.

Theo nhà báo Lisa Cam, món ăn này cũng tương tự cơm gà Hải Nam nhưng mang hương vị tươi ngon, đậm đà hơn.

Trong bài viết, tác giả mô tả đĩa cơm gà Hội An với phần cơm vàng óng, thịt gà mềm xé nhỏ, rau thơm cùng vị chua cay đặc trưng và tương ớt đỏ sánh mịn. Cơm không chỉ là phần ăn kèm mà còn tạo nên lớp nền ấm nóng, hòa quyện với thịt gà và các loại rau củ, làm nổi bật sự đa dạng về hương vị và kết cấu của món ăn.

Cách chế biến cầu kỳ từ những nguyên liệu quen thuộc

Theo tác giả, cách chế biến cơm gà Hội An có nhiều điểm tương đồng với cơm gà Hải Nam phổ biến tại Singapore, Malaysia và Thái Lan. Gà thả vườn được luộc trong nước dùng có gừng và hành tím cho đến khi thịt chín mềm. Sau đó, gà được vớt ra, để nguội rồi xé nhỏ; phần nước luộc được giữ lại để nấu cơm.

Gạo được rang sơ với mỡ gà trước khi nấu bằng nước dùng, theo tỷ lệ phù hợp để hạt cơm thấm vị và dậy mùi thơm. Nghệ thường được thêm vào trong quá trình chế biến, tạo nên sắc vàng óng đặc trưng của cơm gà Hội An.

Phần rau ăn kèm cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đu đủ xanh, càrốt bào sợi và hành tây thái lát được ngâm nhanh trong nước đá để giữ độ giòn, sau đó trộn với một lượng nước mắm vừa phải và rau răm. Vị thanh mát, hơi chua của rau củ giúp cân bằng độ béo của cơm và thịt gà.

Món cơm gà Hội An hấp dẫn. (Nguồn: Vietnam+)

Khi trình bày, cơm nóng được xới vào bát rồi úp ra đĩa. Thịt gà xé nhỏ, hành tây, rau răm, đu đủ và càrốt giòn được xếp lên trên, tạo nên tổng thể hài hòa về màu sắc. Một bát canh nhỏ, thường có nội tạng gà và tiết gà cắt miếng, làm cho bữa ăn thêm thịnh soạn.

Nước sốt tạo nên dấu ấn riêng

Điểm khác biệt đáng chú ý giữa cơm gà Hội An và cơm gà Hải Nam, theo bài viết, nằm ở cách nêm nếm và nước sốt ăn kèm. Nếu cơm gà Singapore hay Malaysia thường dùng tương ớt tươi có kết cấu lỏng hơn, nước sốt ớt của cơm gà Hội An lại sánh đặc, gần giống mứt.

Để làm loại sốt này, ớt được nấu cùng cà chua, tỏi, dầu ăn, mè và các gia vị cho đến khi hỗn hợp quyện đều, sánh mịn. Thay vì chỉ dùng để chấm riêng, nước sốt thường được trộn trực tiếp với thịt gà và cơm, giúp các thành phần thấm đều gia vị.

Du khách tìm đến quán Cơm gà Bà Buội trên đường Phan Chu Trinh, địa chỉ quen thuộc trong hành trình khám phá ẩm thực Hội An. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Thực khách cũng có thể gia giảm hương vị bằng chanh, ớt tươi, nước mắm hoặc nước tương, tùy khẩu vị. Sự kết hợp giữa cơm nóng thơm, thịt gà mềm, rau củ giòn và nước sốt đậm vị tạo nên trải nghiệm ẩm thực vừa béo thơm, vừa tươi mát.

Tác giả nhận định cơm gà Hội An là đại diện tiêu biểu cho ẩm thực miền Trung Việt Nam, mang dấu ấn của lịch sử giao lưu và những cộng đồng di cư. Qua cách chế biến cùng nghệ thuật phối hợp gia vị, món ăn dân dã này đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống người dân phố Hội, đồng thời là lựa chọn được nhiều du khách yêu thích khi đến Việt Nam.

Từ những nguyên liệu gần gũi, cơm gà Hội An chinh phục thực khách bằng sự chăm chút trong từng công đoạn và cách kết hợp hương vị đặc trưng. Sự quan tâm của báo chí quốc tế tiếp tục góp phần giới thiệu món ăn này đến đông đảo độc giả, qua đó lan tỏa sức hấp dẫn của ẩm thực Việt Nam./.

Cơm gà Hội An hình thành và phổ biến từ khoảng những năm 1950 tại Hội An, Quảng Nam trước đây. Vùng đất Tam Kỳ vốn nổi tiếng với nguồn gà ngon; người dân Hội An đã tận dụng nguyên liệu này, kết hợp sự sáng tạo trong chế biến để tạo nên món cơm gà mang hương vị riêng của phố cổ. Trước đây, cơm gà thường được bán rong trên các ngõ phố Hội An. Theo thời gian, nhiều quán ăn chuyên phục vụ món này ra đời, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Qua nhiều năm, cơm gà Hội An đã trở thành một trong những món ăn đặc trưng của địa phương, được đông đảo du khách trong nước và quốc tế lựa chọn khi khám phá ẩm thực Hội An, Đà Nẵng.